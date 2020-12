Papież Franciszek zwrócił się do Polaków

Podczas środowej audiencji w Watykanie Ojciec święty skierował do mieszkańców Polski serdeczne pozdrowienia. Wystosował też przesłanie z okazji mijającego roku i złożył życzenia noworoczne.

– Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do końca tego roku, nie oceniajmy go jedynie przez pryzmat cierpień, trudności i ograniczeń spowodowanych pandemią. Dostrzeżmy dobro, jakie otrzymywaliśmy każdego dnia, bliskość i życzliwość ludzi, miłość naszych bliskich i dobroć tych, którzy nas otaczaj – powiedział papież.

– Dziękujmy Panu za każdą otrzymaną łaskę i patrzmy z ufnością i nadzieją w przyszłość, zawierzając się wstawiennictwu św. Józefa, patrona nowego roku – dodał, nawiązując do decyzji Kościoła, że rok 2021 będzie poświęcony św. Józefowi, opiekunowi Jezusa. Wspomnienie potrwa do 8 grudnia 2021 roku.

– Dla każdego i każdej z was, i dla waszych rodzin niech to będzie rok szczęśliwy i pełen łask Bożych. Niech Pan wam błogosławi! – powiedział do Polaków Franciszek.



Czytaj też:

Papież uznał sędziego za męczennika. Zamordowała go mafia