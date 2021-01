Zmarł kard. Schwery. Był biskupem w diecezji, gdy abp Lefebvre nielegalnie konsekrował

"Ze wzruszeniem dowiadujemy się o śmierci naszego drogiego emerytowanego biskupa kardynała Henri Schwery'ego, która miała miejsce dziś rano w domu Le Carillon w Saint-Léonard” – ogłosiła diecezja Sion w czwartek 7 stycznia 2021. Urodzony 14 czerwca 1932 r. w St-Léonard, Henri Schwery przyjął święcenia kapłańskie 7 lipca 1957 r. a awansowany na kardynała Kościoła katolickiego został an Konsystorzu 28 czerwca 1991 r.

Posługa biskupa Schwery'ego został szczególnie naznaczona schizmatyckimi święceniami biskupimi w Ecône w czerwcu 1988 r. dokonanymi przez przywódcę tradycjonalistycznych katolików, arcybiskupa Marcela Lefebvre wbrew woli papieża.

Biskup Schwery ze smutkiem zareagował na to zdarzenie, które doprowadziła do ekskomuniki arcybiskupa Lefebvre'a. Wystąpił wtedy z apelem na rzecz jedności Kościoła, który skierował zarówno do diecezji, jak i do "ochrzczonych, kuszonych dwuznaczną wizją Tradycji”.

