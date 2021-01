Posypanie głów popiołem. Watykan zdecydował o zmianach

Zgodnie ze wskazówkami Watykanu, ogłoszonymi we wtorek, ksiądz w chwili posypywania popiołem głów wiernych musi mieć maseczkę, rękawiczki i wcześniej zdezynfekowane ręce.

Odstąpiono od zasady wygłaszania formuły: "Pamiętaj, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz" do każdej osoby w chwili tego obrzędu. Ma zostać ona wygłoszona od ołtarza do wszystkich wiernych, nie do każdego z osobna.

W Środę Popielcową wierni podczas liturgii pochylają głowę w pokorze, a kapłan symbolicznie posypuje ją popiołem, pochodzącym z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Podkreślaj w ten sposób związek pomiędzy pokutą wiernych, a męką i śmiercią Chrystusa.

W kalendarzu Kościoła katolickiego Środa Popielcowa, która w tym roku przypada 17 lutego, to również pierwszy dzień Wielkiego Postu.

W Środę Popielcową wiernych obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły (między 18. a 60. rokiem życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do syta do jednego w ciągu dnia.

