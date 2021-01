Kraków może zdesakralizować Kościół, gdzie odprawiana jest liturgia trydencka

Problem kościoła na Wesołej pojawił się w chwili, gdy miasto odkupiło od Szpitala Uniwersyteckiego 280 hektarów terenów z zabytkowymi budynkami klinik a także budyniem świątyni. Do 2023 roku kościół będzie jeszcze na pewno służył pacjentom. Co jednak stanie się, gdy Szpital wyniesie się już ze sprzedanych nieruchomości?

Miasto Kraków było ponoć gotowe odsprzedać kościół diecezji np. w zamian za inne tereny należące do Kościoła, jednak jak można przeczytać, abp Jędraszewski zadeklarował, że nie jest zainteresowany kupnem świątyni. Sytuacja rzeczywiście jest dość nietypowa, ponieważ Kościół na Wesołej od samego początku swojego istnienia był świątynią szpitalną i nigdy nie pełnił funkcji parafialnych.

Lewicowa grupa Kolektyw Wesoła wietrzy szansę by piękną świątynię zlaicyzować i przeznaczyć na salę koncertowo-widowiskową. Problem jest jednak taki, że to miejsce, w którym od lat w Krakowie odprawiana jest liturgia w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, czyli Msza trydencka. Środowisko katolików przywiązanych do tradycji łacińskiej gromadzi się tam licznie i chciałoby móc zostać w swojej świątyni.

Trzeba mieć nadzieję, że archidiecezja krakowska, która jest zasobna w bardzo wiele zabytkowych kościołów, nie poświęci w czasach napierającego laicyzmu z własnej woli domu Bożego na Wesołej. Sprawę monitoruje już portal Pch24.pl i środowisko Stowarzyszenia im. Piotra Skargi.

