Franciszek o planie Bożym dla każdego człowieka

"Są różne sposoby realizacji planu, który Bóg ma dla każdego z nas, który zawsze jest planem miłości. A największą radością dla każdego wierzącego jest odpowiedź na to wezwanie, ofiarowanie całego siebie w służbie Bogu i braciom" – powiedział Papież Franciszek w swoim przemówieniu na Anioł Pański 17 stycznia.

Przemawiając w bibliotece Pałacu Apostolskiego w Watykanie, papież powiedział, że za każdym razem, gdy Bóg powołuje kogoś, jest to „inicjatywa Jego miłości”.

"Bóg powołuje do życia, powołuje do wiary i powołuje do określonego stanu życia" – powiedział Papież.

"Pierwszym powołaniem Boga jest życie, przez które On czyni nas osobami; jest to powołanie indywidualne, ponieważ Bóg nie tworzy rzeczy w zestawach. Następnie Bóg wzywa nas do wiary i stania się częścią Jego rodziny jako dzieci Boże. Wreszcie Bóg powołuje nas do szczególnego stanu życia: do oddania się na drodze małżeństwa, kapłaństwa lub życia konsekrowanego".

W transmisji wideo na żywo papież przedstawił refleksję na temat pierwszego spotkania Jezusa i wezwania jego uczniów Andrzeja i Szymona Piotra w Ewangelii Jana.

Czytaj też:

Konwertyta z islamu zlinczowany w UgandzieCzytaj też:

Kanada: Hospicja sprzeciwiające się eutanazji skazywane są na zamknięcie