Według szpitala Polak z Plymouth zmarł na zawał

Informację o przyczynach śmierci pana Sławomira podała jego siostra ukrywająca się po umieniem "Agata". Według szpitala pacjent zmarł na zawał serca, zapalenie płuc i niedotlenienie mózgu. Opinię według rodziny wydał lekarz sądowy, który nie miał wątpliwości w tej sprawie

Rodzina interweniowała w tej sprawie i zażądała sekcji zwłok. Ponieważ jednak nie zostały podane powody tej prośby lekarz sądowy wydał opinię, że nie ma podstaw do przeprowadzenia sekcji.

Rodzina sprzeciwiła się nieuwzględnieniu informacji, że wcześniej sąd ocenił, iż pan Sławomir może żyć pięć lat lub dłużej w stanie w jakim się znajdował.

"Umarł na atak serca, który miał 6 listopada, więc głodzenie przez prawie dwa tygodnie, bez wody i nadziewanie midazolamem (środkiem uspokajającym), nie spowodowało jego śmierci” – podsumowała sarkastycznie "Agata", siostra zmarłego.

Szpital podjął decyzję o pospiesznej kremacji ciała pana Sławomira.

Sprawa Polaka z Plymouth

Sprawa RS (media nie podają danych mężczyzny, ze względu na dobro rodziny), Polaka odłączonego od aparatury podającej pokarm i wodę w brytyjskim szpitalu, poruszyła opinię publiczną w Polsce. Od kilku tygodni media relacjonowały sytuację w szpitalu w Plymouth, gdzie znajdował się mężczyzna.

W listopadzie ubiegłego roku u RS wystąpiło zatrzymanie akcji serca na co najmniej 45 minut w wyniku czego doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Władze szpitala wystąpiły do sądu o zgodę na odłączenie mężczyzny od aparatury podtrzymującej życie. Zgodę na to wyraziły żona i dzieci męża. Sprzeciwiały się temu matka, dwie siostry oraz siostrzenica RS.



Zgodnie z decyzją sądu, Polak od tygodnia był poddawany procedurze zagładzania stosowanej w Zjednoczonym Królestwie wobec pacjentów w stanie wegetatywnym lub w śpiączce spowodowanej obumarciem rdzenia mózgowego. Polak jednak reagował na bliskich, łapał kontakt wzrokowy, jego reakcje były adekwatne, a także, co ważne, samodzielnie oddychał. Odmowa podawania pożywienia nie była zatem terapią uporczywą, ale zwykłym zabiegiem podtrzymującym życie – argumentowali bliscy RS, którzy chcieli ratować mężczyznę.



Czytaj też:

Biskupi pochwalili Joe Bidena za działania na rzecz równości rasowej



Czytaj też:

Franciszek spotkał się z kardynałem, który poparł Joe Bidena