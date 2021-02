Rzecznik KEP przypomina, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły

Normy te określają kanony 1251-1252, mówią one o konieczności wstrzymania się od posiłków mięsnych, ale także o konieczności ograniczenia posiłków do trzech, przy czym tylko jeden może być posiłkiem do syta.

Powstrzymanie się od spożycia posiłków mięsnych obowiązuje wszystkich wierzących od 14 roku życia, a post ścisły wiernych w przedziale wiekowym 18-60.

"W Środę Popielcową nie ma natomiast obowiązku uczestniczenia w Eucharystii, chociaż dobrze jest zacząć czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu od Mszy św. i obrzędu posypania głów popiołem na znak pokuty” – dodał rzecznik Episkopatu.

Z powodu pandemii zmianie uległ także przebieg obrzędu posypania popiołem. Formuła "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" będzie wypowiedziana tylko jednokrotnie podczas błogosławieństwa popiołu. Potem kapłan zaopatrzony w maskę i rękawiczki będzie posypywał głowę poszczególnym wiernym.

Czytaj też:

Watykan chce promować Maryję jako wzór wiary dla muzułmanów



Czytaj też:

Przewodniczący Episkopatu odprawi Mszę świętą za ofiary pandemii