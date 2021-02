Ks. prof. Strzelczyk: Kościół na pedofilię reaguje poprawnie

Zdaniem kapłana na bieżące sytuacje Kościół nauczył się dobrze reagować. To znaczy reakcje te są szybkie, wiarygodne i rzetelne, a w większości diecezji wypracowano już właściwe mechanizmy relacji z osobami, które zgłaszają tego typu sprawy.

Rzeczy, które są z przeszłości nierozliczone, ciągle będą rzucać cień na szczerość i uczciwość działań – powiedział ks. Strzelczyk. Według teologa poziom zgorszenia kolejnymi sprawami dotyczącymi księży jest dziś jednak nieproporcjonalny w stosunku do zaangażowania Kościoła w to by reagować właściwie.

Zdaniem ks. Strzelczyka, głównym problemem są nierozliczone sprawy z przeszłości, które ciągle rzucają cień.

"Dopóki nie zmierzymy się z tym, że były potężne zaniedbania, gdzie sprawcy byli świadomie, bądź nieświadomie ukrywani i chronieni, to pozytywne działania się nie przebiją" – podsumował kapłan.

Mówiąc o działalności Fundacji Świętego Józefa ks. prof. Grzegorz Strzelczyk powiedział: "Chcemy stymulować diecezje, by prowadziły działania prewencyjne. Na przykład szkolimy ludzi, którzy potrafią reagować odpowiednio w sytuacji nadużyć".

