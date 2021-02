Franciszek przypomniał od rocznicy objawień Jezusa Miłosiernego

Podczas rozważań przy okazji niedzielnej modlitwy na Anioł Pański Papież przypomniał o mijającej w poniedziałek rocznicy pierwszego ukazania się Pana Jezusa św. Faustynie Kowalskiej.

"Dziś myślę o Sanktuarium w Płocku, w Polsce, gdzie 90 lat temu Pan Jezus ukazał się św. Faustynie Kowalskiej, powierzając jej szczególne przesłanie o Miłosierdziu Bożym" – przypomniał Papież Franciszek.

"Przez św. Jana Pawła II to przesłanie dotarło do całego świata i to nikt inny jak tylko Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, daje nam miłosierdzie Ojca. Otwórzmy przed nim nasze serca, mówiąc z wiarą: 'Jezu, ufam Tobie'".



Św. Faustyna Kowalska tak opisała swoje spotkanie z Chrystusem: "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały”[Dz. 47-48)].

