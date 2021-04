Papież spotkał się z ubogimi w niecodziennym miejscu

W komunikacie poinformowano, że papież pozdrowił lekarzy i personel pielęgniarski, przyglądał się przygotowaniu dawek szczepionki i rozmawiał z osobami czekającymi w kolejce.

Do tej pory pierwszą dawkę preparatu otrzymało około 800 z 1200 osób, które będą zaszczepione w Wielkim Tygodniu.

Obecny był papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski i przedstawiciele organizacji z Rzymu, niosących pomoc potrzebującym.

Portal Vatican News przytoczył wcześniej słowa kardynała Krajewskiego: "W tym roku to szczepionka będzie znakiem obmycia nóg biednym".

– Wtedy tak jak Chrystus pochylamy się nad biednymi i dajemy im tę możliwość ochrony życia, aby narodziło się nowe życie i aby było ono podtrzymywane. Myślę, że ten symbol jest bardzo ważny i ja dziękuję za ten cud szczepionki właśnie w Wielkim Tygodniu – dodał polski kardynał.

Święta w dobie pandemii

W reżimie sanitarnym i z udziałem niewielkiej liczby wiernych odbędą się w Watykanie uroczystości Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem papieża Franciszka; drugie podczas pandemii COVID-19. Zostały one dostosowane do lockdownu, który będzie obowiązywał we Włoszech w Święta.

W Wielki Piątek przypada 16. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. O 21.37, czyli w godzinie jego śmierci, kiedy Polacy z Rzymu i Watykanu tradycyjnie gromadzili się w kolejnych latach na placu Św. Piotra, trwać będzie tam Droga Krzyżowa.

W Wielką Sobotę w bazylice Świętego Piotra papież odprawi mszę Wigilii Paschalnej. Rozpocznie się ona wcześniej niż zwykle, czyli o 19.30 i potrwa do 21.30. Zmiana ta wynika z obowiązywania godziny policyjnej we Włoszech od 22.00.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Franciszek będzie od 10.00 przewodniczyć mszy w bazylice, a w południe wygłosi tam wielkanocne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

W drugi dzień Świąt odmówi modlitwę Regina Coeli w bibliotece Pałacu Apostolskiego, a więc bez udziału wiernych na placu.

Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w wydanej nocie ogłosiła, że w sprawie obchodów Wielkiego Tygodnia nadal obowiązuje dekret z zeszłego roku.

W zaleceniach tych zaznaczono, że gest umycia nóg, i tak już fakultatywny, powinien być pominięty. Na zakończenie mszy Wieczerzy Pańskiej powinno się też zrezygnować z procesji.

Na początku mszy w Wielką Sobotę należy pominąć rozpalanie ogniska i tylko zapalić świecę oraz pominąć procesję.

Ponadto Watykan zaznaczył, że wyrazy pobożności ludowej i procesje towarzyszące obchodom Wielkiego Tygodnia mogą zostać przeniesione na inne dogodne dni.

