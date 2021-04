Papież Franciszek wezwał do nieustawania w poszukiwaniu Zmartwychwstałego

Przemawiając przed modlitwą Regina Coeli, Papież zauważył, że Poniedziałek Wielkanocny jest znany we Włoszech jako Lunedì dell'Angelo, czyli Poniedziałek Anioła.

Odnosząc się do czytania Ewangelii, w którym Maria Magdalena i druga Maria napotkały anioła przy pustym grobie, szukając Jezusa, zauważył, że anioł pozdrowił kobiety słowami: "Nie lękajcie się".

"Ze słów anioła możemy czerpać cenną naukę: nie powinniśmy nigdy ustawać w szukaniu zmartwychwstałego Chrystusa, który daje życie w obfitości tym, którzy go spotykają" – powiedział Papież.

Papież wygłosił swój przekaz w bibliotece Pałacu Apostolskiego z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. W sobotę Włochy weszły w ogólnokrajową trzydniową blokadę. Poniedziałek Wielkanocny – znany również we Włoszech jako "Mała Wielkanoc" – był ostatnim dniem blokady, która może powstrzymać trzecią falę wirusa.

Stojąc pod obrazem Zmartwychwstania Pietro Perugino, papież Franciszek przypomniał kolejne słowa anioła skierowane do kobiet: "Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tutaj, bo ponieważ powstał tak, jak powiedział".

"To wyrażenie: 'zmartwychwstał' wykracza poza ludzkie możliwości. Nawet kobiety, które poszły do grobu i zastały go otwartym i pustym, nie mogły potwierdzić, że 'zmartwychwstał', ale mogły jedynie powiedzieć, że grób był pusty" – powiedział Papież.

"Tylko anioł mógł powiedzieć, że Jezus zmartwychwstał, tylko anioł z upoważnieniem, by być zwiastunem niebiańskiego poselstwa, z mocą daną przez Boga mógł powiedzieć Maryi: "Ty poczniesz syna [….] i będzie nazwany Synem Najwyższego".

Papież zwrócił uwagę, że według relacji św. Mateusza nastąpiło "wielkie trzęsienie ziemi", kiedy anioł odtoczył kamień przy wejściu do grobu Jezusa i usiadł na nim.

"Ten wielki kamień, który miał być pieczęcią zwycięstwa zła i śmierci, został postawiony pod stopami, stał się podnóżkiem Anioła Pańskiego. Wszystkie plany i obrony wrogów i prześladowców Jezusa poszły na marne. Wszystkie pieczęcie się rozpadły" – powiedział Franciszek.

"Obraz anioła siedzącego na kamieniu przed grobem jest konkretną manifestacją, widzialną manifestacją zwycięstwa Boga nad złem, manifestacją zwycięstwa Chrystusa nad księciem tego świata, manifestacją zwycięstwa światła nad ciemnością" – stwierdził Papież.

"Grób Jezusa nie został otwarty przez zjawisko fizyczne, ale przez interwencję Pana" – dodał Franciszek.

Czytaj też:

Zmarł kontrowersyjny teolog Hans Küng