Kard. O'Malley: Musimy być czujni wspierając osoby, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego

Opinię tę wyraził podczas wirtualnej konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Harvarda we współpracy z Watykanem i innymi grupami religijnymi.

"Wszyscy mamy moralny i prawny obowiązek zapewnienia jak najlepszej ochrony i opieki ludziom, którym służymy, zwłaszcza nieletnim, młodym, bezbronnym dorosłym we wszystkich grupach religijnych, obywatelskich i społecznych, a ludzie, którym służymy, słusznie oczekują takiej ochrony - powiedział arcybiskup Bostonu 8 kwietnia na otwarciu trzydniowego sympozjum.

"Musimy być czujni, wspierając ofiary i ich bliskich w drodze do uzdrowienia" - powiedział kardynał.

Sympozjum internetowe "Wiara i rozkwit: strategie zapobiegania i leczenia wykorzystywania seksualnego dzieci", która trwa do jutra ma na celu doprowadzić do spotaknia ofiar przemocy, pracowników służby zdrowia, obrońców praw dzieci, decydentów i przywódców religijnych z różnych tradycji.

Jednym z celów konferencji jest ustanowienie 8 kwietnia corocznym Światowym Dniem Zapobiegania Seksualnemu Wykorzystywaniu Dzieci, Uzdrawiania i Sprawiedliwości.

"Uczestnicy tego sympozjum, zwłaszcza ci z Uniwersytetu Harvarda i Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, to profesjonaliści zaangażowani w naprawianie niesprawiedliwości z przeszłości, a także uznani orędownicy ochrony nieletnich i bezbronnych dorosłych" – powiedział O’Malley.

"Wielu niestrudzenie pracuje nad promowaniem przejrzystości, odpowiedzialności i zerowej tolerancji w Kościele katolickim i społeczeństwie obywatelskim, z wykorzystaniem tego, czego nauczyliśmy się z tragicznych przypadków z przeszłości, aby sformułować jasną ścieżkę zapobiegania i tworzenia bezpiecznego środowiska dla naszych nieletnich i wrażliwych dorosłych".

O'Malley przewodzi Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich Papieża Franciszka, która współfinansowała sympozjum, wraz z Centrum Ochrony Dzieci Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, SNAP, Islamic Relief USA, New York Board of Rabbis, World Council of Kościoły i kilkanaście innych organizacji.