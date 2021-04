Wróci kościelna dyskusja o kapłaństwie dla żonatych mężczyzn?

"Wgląd z perspektywy Boskiego Objawienia w temat kapłaństwa Chrystusa i udziału Kościoła w tym kapłaństwie jest kluczową kwestią dla naszych czasów” - powiedział kard. Ouellet na konferencji prasowej w Watykanie 12 kwietnia.

"Na synodach poświęconych rodzinie, młodzieży i Kościołowi w Amazonii poruszono wszelkie pytania dotyczące kapłaństwa i synodalności, kładąc nacisk na rzeczywistość chrztu, będącą podstawą wszystkich powołań" - powiedział kard. Ouellet.

"Nadszedł czas, aby przedłużyć refleksję i promować ruch powołaniowy ułatwiający dzielenie się różnymi doświadczeniami Kościoła na całej planecie" - kontynuował Kanadyjczyk.

Międzynarodowe sympozjum teologiczne zorganizowane przez Kongregację ds. Biskupów odbędzie się w dniach 17-19 lutego 2022 r. W Watykanie.



Kardynał Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów, powiedział, że sympozjum zatytułowane "W kierunku fundamentalnej teologii kapłaństwa" będzie otwarte dla wszystkich, ale jest przeznaczone zwłaszcza dla biskupów i osób zainteresowanych teologią kapłaństwa.

"Biorąc pod uwagę zakres tego sympozjum, mamy nadzieję, że będzie to kolejny etap w badaniach Kościoła i zachęci on do nowych inicjatyw i publikacji" – powiedział Ouellet.

W swoim wystąpieniu ze szczytu teologicznego na temat kapłaństwa kardynał powiedział, że sympozjum posłuży do wyjaśnienia "podstawowej relacji między kapłaństwem ochrzczonych, wzmocnionym przez Sobór Watykański II, a kapłaństwem służebnym, biskupów i kapłanów, które Kościół katolicki zawsze potwierdzał i precyzował".

"W naszych czasach nie należy uważać tego stosunku za rzecz oczywistą, ponieważ pociąga za sobą zmiany duszpasterskie i obejmuje kwestie ekumeniczne, których nie można lekceważyć, a także ruchy kulturowe, które kwestionują miejsce kobiet w Kościele" – dodał kardynał.