Benedykt XVI kończy dziś 94 lata. Premiera filmu o papieżu

W piątek 16 kwietnia Benedykt XVI obchodzi swoje 94 urodziny. Na ten dzień zaplanowano premierę filmu dokumentalnego poświęconego papieżowi-emerytowi.

Jak dowiadujemy się z przecieków prasowych, w filmie Benedict XVI, the Pope Emeritus („Benedykt XVI, Papież Emeryt”), w reżyserii Andrésa Garrigó, osobisty sekretarz Ojca Świętego nawiązuje do momentu przed abdykacją. Abp Georg Gänswein, próbujący przekonać Benedykta do nieabdykowania – opowiada producent – „na co papież odpowiedział, że modlił się i nie będzie już odwrotu... tak też się stało”.

Film zaczyna się od okresu posługi kard. Ratzingera w Kongregacji Nauki Wiary, ale poświęcony jest głównie jego pontyfikatowi.

- W tym czasie miał do czynienia z takimi kryzysami, jak teologia wyzwolenia w jej marksistowskiej wersji i jej związek z wojną domową [w Ameryce Południowej – red.] oraz z przypadkami pedofilii, które zaczynały się wtedy pojawiać. Wybrany w 2005 roku Benedykt stoi przed dwoma ogromnymi zadaniami: obroną doktryny katolickiej przed „dyktaturą relatywizmu” na zewnątrz i reformą Kościoła od wewnątrz, zaczynając od zagmatwanej struktury finansów Watykanu – relacjonuje twórca filmu.

Papież-emeryt będzie świętował kameralnie, bez oficjalnych obchodów.