USA: Dwa katolickie uniwersytety wprowadzają obowiązek szczepień

Uniwersytet w Notre Dame w stanie Indiana i St. Edward's University w Austin w Teksasie jako pierwsze katolickie uczelnie w USA wprowadziły obowiązek szczepień na koronawirusa dla pracowników i studentów.

- Wymaganie od uczniów szczepień przeciwko COVID-19 to nowy i ważny dodatek do naszej polityki zdrowotnej, który naszym zdaniem poprawi zdrowie publiczne w Notre Dame i w naszej społeczności, jednocześnie przyczyniając się do możliwości powrotu do bardziej tętniącego życiem kampusu – powiedział rektor o. John Jenkins.

Z wyjątkiem przeciwskazań zdrowotnych i religijnych...

Uniwersytet w Notre Dame zorganizował specjalny ośrodek szczepień na terenie kampusu, a z dokumentów opublikowanych przez uczelnię dowiadujemy się, że z obowiązku będą wyłączone osoby, które przedstawią „udokumentowane przeciwskazania medyczne lub religijne”.

Podobnie sprawa wygląda w St. Edward's University, z tą różnicą, że szczepienia nie są realizowane na terenie placówki, a wśród powodów zwolnienia zostawiono furtkę dla osób nie wyrażający zgody na wgląd w ich dokumentację medyczną.

Obowiązkowe szczepienia – co na to Watykan?

Portal National Catholic Register przytacza grudniowe oświadczenie Stolicy Apostolskiej, w którym czytamy: „rozum praktyczny jasno pokazuje, że szczepienia nie są, co do zasady, obowiązkiem moralnym i dlatego muszą być dobrowolne”.