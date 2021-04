Wspomnienie św. Marka. U źródeł Ewangelii

O życiu św. Marka dowiadujemy się z Dziejów i Listów Apostolskich oraz z podań świętych, którzy kontynuowali działalność apostołów. Choć sam nie należał do dwunastki pierwszych uczniów Pana Jezusa, to dołączył do nich i został ochrzczony już po zesłaniu Ducha Świętego. Chrztu udzielił mu ponoć sam św. Piotr, jest jednak możliwe, że Marek poznał Chrystusa podczas jego obecności na ziemi, tradycja przyjmuje bowiem, że był on synem Marii, u której odbyła się ostatnia wieczerza.

Św. Marek – misjonarz, pisarz i męczennik

Szkołą Ewangelii były dla młodego Marka wyprawy misyjne. Przedsiębrał je wraz ze św. Pawłem i św. Barnabą, poznając z ich ust historię życia Pana Jezusa i praktykując nauczanie Jego Słowa. Na początku lat 60-tych Marek wraca do Rzymu, gdzie przebywa ze św. Piotrem i z jego ramienia odbywa wizytacje w pierwszych gminach chrześcijańskich. Również na polecenie Księcia Apostołów Marek spisał historię życia Zbawiciela. Ewangelia św. Marka powstała prawdopodobnie w latach 50-tych i była przeznaczona dla chrześcijan nawróconych z pogaństwa.

Historycy nie są zgodni co do czasu śmierci Świętego, natomiast wiemy, że zginął jako męczennik. Gdy był uwięziony przed straceniem, miał doświadczyć cudownej obecności Chrystusa w postaci podobnej do tej, w jakiej odwiedził uczniów po zmartwychwstaniu. Pan miał powiedzieć do niego: „Marku, Ewangelisto mój, pokój z tobą”.

Św. Marek jest szczególnie czczony w Wenecji, gdzie – wedle tradycyjnego podania – zostały w IX wieku przeniesione jego relikwie.