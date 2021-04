Niemcy szykują się na III Ekumeniczne Dni Kościoła

Trwają przygotowania do III Ekumenicznych Dni Kościoła. W dniach 13-16 maja odbędą się w trybie wirtualnym spotkania liderów i przedstawicieli wspólnot religijnych w Niemczech. Portal Vatican News informuje o tematyce, jaka będzie poruszana w dyskusjach.

Według oświadczenia przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, biskupa Georga Bätzinga i przewodniczącego Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, biskupa Heinricha Bedford-Strohma obie wspólnoty oczekują na „żywe cyfrowe celebrowanie wiary”.

We wspólnym wystąpieniu w serwisie YouTube obaj przywódcy religijni podkreślili, że należy skupić się „wspólnym wyznawaniu wiary jako chrześcijanie”, a nie na „tym, co nas dzieli”. Nawiązali przy tym do przesłania wspólnych obchodów 500-lecia rewolucji luterańskiej świętowanych w 2017 roku.

„Marcin Luter chciał odkryć Chrystusa na nowo”

Ewangelicki biskup w orędziu wideo poprzedzającym Ekumeniczne Dni Kościoła stwierdził: „Marcin Luter chciał jednego: odkryć Chrystusa na nowo” i zaakcentował znaczenie dialogu pomiędzy wspólnotami. Z kolei katolicki hierarcha odniósł się do wywołującej coraz to nowe kontrowersje niemieckiej Drogi synodalnej, również kładąc nacisk na dialog, łącznie z kwestią udzielania Komunii protestantom.

Obaj kapłani zgodni są również w kwestii roli wspólnot religijnych wobec pandemii COVID-19. Światowy kryzys jest ich zdaniem szansą na odnowę i zwiększenie zaangażowania Kościoła: „Jako Kościoły chcemy mieć wpływ na społeczeństwo. Czerpiąc siły ze źródeł duchowych, chcemy z ufnością ruszyć w przyszłość. I to nie powinno dawać poczucia niedostatku, ale pełni, pełni danej nam przez Chrystusa” – powiedział biskup Bedford-Strohm.