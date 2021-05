Australia: Wierni żądają od Watykanu usunięcia „tęczowego” biskupa

Spór pomiędzy wiernymi położonej na wschodzie Australii diecezji Parramatta a jej hierarchą Long Văn Nguyễn'em oparł się o mury Watykanu. Nadawcy twierdzą, że ich petycja – zgodnie z informacją w aplikacji do śledzenia przesyłek – dotarła do Stolicy Apostolskiej 27 kwietnia, natomiast Watykan poinformował 3 maja, że dokument nie trafił jeszcze do adresata, czyli Kongregacji Nauki Wiary.

Powodem sporu jest jawne i aktywne poparcie pochodzącego z Wietnamu biskupa Long dla homoseksualizmu oraz innych postulatów związanych z ruchem LGBT i ideologią gender.

Biskup zwalcza seksualne i płciowe „fobie”

Napięcie pomiędzy wiernymi i ich pasterzem rośnie co najmniej od roku 2018, kiedy to biskup Long zorganizował konferencję we współpracy z organizacją „tęczowych katolików” (Rainbow Catholics InterAgency for Ministry). Celem spotkania było afirmowanie wiernych w ich „wierze, seksualności, tożsamości płciowej i statusie interseksualnym” [czymkolwiek jest to ostatnie!... – red.] oraz działanie na rzecz „zakończenia homofobii, bifobii, transofobii, napiętnowania interseksualności w naszym kościele i w naszych społecznościach, w których występują dyskryminacja, wykluczenie i uprzedzenia”.

Wierni diecezji zarządzanej przez „tęczowego” biskupa zebrali już tysiące podpisów pod kilkoma petycjami o zastąpienie hierarchy osobą o poglądach katolickich. Zarzucają biskupowi i jego wikariuszowi ds. edukacji sianie zamętu poprzez katechezę głoszącą poparcie dla postulatów ruchu LGBT.

- Modlimy się teraz, aby Kongregacja Nauki Wiary pomogła nam ocalić naszą diecezję, dzieci, seminarzystów, duchowieństwo i wiernych przed pogwałceniem doktryny ze szkodą dla naszych dusz i zastąpić tych dwóch przywódców tradycyjnym i szanującym katechizm dobrym pasterzem – komentuje Bernadette Ching, organizatorka pierwszej petycji.