Katolicy apelują do papieża Franciszka, by powstrzymał schizmę Drogi synodalnej

Apel został umieszczony na stronie włoskiego publicysty katolickiego Marco Tossatiego. Pod listem otwartym podpisało się jak dotąd wielu duchownych, w tym konserwatywni hierarchowie, tacy jak Joseph Zen, Athanasius Schneider i Marian Eleganti, poza tym kilkudziesięciu profesorów, działaczy społecznych, prawników, lekarzy, psychiatrów i psychologów oraz inne osoby.

Inicjatywa „Apelu przeciwko wysiłkom zmierzającym do zniszczenia małżeństwa przez niemiecką drogę synodalną” narodziła się w Portugalii, następnie zyskała poparcie katolików w różnych częściach świata, a organizatorzy zachęcają, by nadal włączać się do akcji wywierania wpływu na papieża.

- Niemiecka ścieżka synodalna, zapoczątkowana w 2019 roku, była w ciągu ostatnich dwóch lat podatnym gruntem dla planowania, a następnie ujednolicania idei i teorii rażąco sprzecznych z niezmiennym i odwiecznym Magisterium Świętego Kościoła Katolickiego, założonego przez Boga – głosi apel.

Hierarchowie i świeccy katolicy proszą papieża o reakcję

Autorzy listu przywołują wszystkie doktrynalne odstępstwa niemieckiej hierarchii i duchowieństwa w sprawie nauczania o małżeństwie, czy też kapłaństwie, łącznie z deklaracją powszechnego udzielania błogosławieństwa parom homoseksualnym. Przypominają, iż w myśl Kodeksu prawa kanonicznego schizma polega na „odmowa poddania się papieżowi lub komunii z podlegającymi mu członkami Kościoła” i oznacza ekskomunikę lataae sententiae, czyli następującą automatycznie, na mocy podjętego czynu, nawet bez oficjalnego ogłoszenia przez papieża.

Dlatego sygnatariusze apelują do Franciszka, aby zabrał głos w sprawie tzw. Drogi synodalnej i jej heterodoksyjnych nauk oraz działań. „Zaniepokojeni tą smutną sytuacją my, Pasterze Kościoła katolickiego i wierni świeccy, zaangażowani w obronę Prawdy Wiary, prosimy Ojca Świętego o podjęcie niezbędnych kroków w celu położenia kresu temu dryfowaniu niemieckiej drogi synodalnej, a jeśli to konieczne – także zastosowania odpowiednich sankcji kanonicznych przeciwko promotorom tego ogromnego odstępstwa zarówno od doktryny, jak i komunii z Kluczami Piotra” – mówią autorzy apelu, który kończy się wezwaniem do modlitwy za niemiecki Kościół.