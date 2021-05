Watykan wydał dokument nt. COVID-19. Zachęca do szczepień

Utworzona przez papieża Franciszka Dykasteria ds. Promowania Integralnego Rozwoju Ludzkiego opublikowała 15-stronicowy dokument noszący osobliwy tytuł „Zestaw ratunkowy dla przywódców kościelnych” (Resource Kit for Church Leaders). Manifest zdrowotny firmowany przez papieża w znacznej części poświęcony został promowaniu „odrodzenia” społeczeństw, które nie wydarzy się bez szczepionek na COVID-19.

Szczepionki na COVID-19 drogą do lepszej przyszłości

- Pierwszym krokiem w naszej podróży w kierunku bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego świata jest udostępnienie wszystkim szczepionek na COVID-19, jak wskazano w artykule z grudnia 2019 r. Szczepionka dla wszystkich: 20 punktów za sprawiedliwszy i zdrowszy świat, opublikowanym przez Watykańską Komisję COVID-19 i Papieską Akademię Życia – tłumaczy kard. Peter Turkson, autor przedmowy.

Dokument mówi o „kampaniach masowych szczepień”, które „należy pilnie wdrożyć”, a duchowni zostali w nim zachęceni do „pomocy w dzieleniu się i wzmacnianiem przekazów na temat znaczenia szczepień, odpowiedzialności za przyjmowanie szczepionek na COVID-19, kiedy jest to klinicznie możliwe oraz o potrzebie zapewnienia wszystkim sprawiedliwego i rzetelnego dostępu do tych szczepionek”.

Zestaw ratunkowy zachęca do szczepień, jednocześnie stwierdza jednak, że „zasadniczo nie są [one] moralnym obowiązkiem i dlatego muszą być dobrowolne. W każdym razie z etycznego punktu widzenia moralność szczepień zależy nie tylko od obowiązku ochrony własnego zdrowia, ale także obowiązku dążenia do dobra wspólnego. W przypadku braku innych środków, aby zatrzymać lub zapobiec epidemii, dobro wspólne może zalecać szczepienia, zwłaszcza w celu ochrony najsłabszych i najbardziej narażonych”.

Co Watykan mówi o szczepionkach wykorzystujących abortowane płody?

- Jednak ci, którzy z powodów sumienia odrzucają szczepionki wyprodukowane z linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów, muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby za pomocą innych środków profilaktycznych i odpowiedniego zachowania nie stać się nośnikami przenoszenia czynnika zakaźnego. W szczególności muszą unikać wszelkiego ryzyka dla zdrowia osób, które nie mogą zostać zaszczepione z powodów medycznych lub innych i które są najbardziej narażone – czytamy w dokumencie.

Analiza papieskiej dykasterii poświęca osobny rozdział aspektom klinicznym, dzieląc się szeregiem ocen dostępnych szczepień, stwierdzając m. in., że nie powodują one poważnych skutków ubocznych oraz – jak zauważa portal LifeSiteNews – nie zgłaszając wątpliwości co do krótkiego czasu ich wprowadzenia i, co za tym idzie, braku przewidzianych procedurami medycznymi badań. Nie wspominając już o ujęciu okoliczności pandemii w kontekście wiary, sakramentów, nadprzyrodzonych obowiązków duchowieństwa, czy też swobód obywatelskich, na co praktycznie nie znalazło się miejsce w dokumencie.

„Teorie spiskowe” i metody leczenia koronawirusa inne niż szczepionki

W części przedstawionej w formie pytań i odpowiedzi dokument odnosi się do „innych szczepionek” (nie wymieniając ich z nazwy) i metod leczenia: „Obecnie nie ma dowodów na to, że istniejące szczepionki lub metody leczenia innych chorób (np. tabletki na malarię) chronią przed COVID-19. Aby być chronionym, trzeba zdobyć jedną z autoryzowanych szczepionek na COVID-19 i kontynuować praktykowanie dystansu fizycznego i środków higieny”.

Wreszcie Zestaw ratunkowy dla przywódców kościelnych omawia niezgodne z oficjalnym nurtem ujęcia pandemii, zalecając przy tym zaufanie wobec WHO. „Pandemia COVID-19 doprowadziła do równoległej pandemii wprowadzających w błąd i sfabrykowanych informacji. Szerzą się plotki w formie teorii spiskowych, w tym o tym, jak można wyleczyć wirusa i kto jest winny jego rozprzestrzeniania się. Podobnie jak wirus, dezinformacja może się szybko rozprzestrzeniać. Jest również szkodliwa i komplikuje działania związane z reakcją na pandemię COVID-19. Dlatego należy zwrócić się do zaufanych źródeł (...), takich jak Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Światowa Organizacja Zdrowia (...) i zaprzestać udostępniania niezweryfikowanych informacji pochodzących z wątpliwych źródeł” – zaleca papieski zespół ekspertów.