Zapraszamy na spotkanie z Rodem Dreherem, autorem "Opcji Benedykta"

Rod Dreher to jeden z najbardziej znanych amerykańskich myślicieli konserwatywnych. Chrześcijański pisarz i publicysta, który pisze m.in. dla „The American Conservative”, a w swojej karierze współpracował z takimi tytułami jak „National Review”, „The Wall Street Journal” czy „Men’s Health”. Jego wydana w 2017 roku książka „Opcja Benedykta. Jak przetrwać czas neopogaństwa” została uznana przez „The New York Times” najważniejszą i najszerzej dyskutowaną książką religijną tej dekady.

W „Opcji Benedykta” Dreher przekonuje, że w obliczu postępującej sekularyzacji i rosnącej niechęci wobec chrześcijaństwa Kościół, by przetrwać, powinien wzorować się na św. Benedykcie, wrócić do swoich początków i tworzyć silnie zaangażowane wspólnoty. W nawiązaniu do słów Benedykta XVI Dreher wzywa chrześcijan, którzy w dzisiejszych społeczeństwach zachodnich stają się powoli mniejszością, by byli mniejszością aktywną i kreatywną.

"Live Not By Lies"

Podczas konferencji pisarz opowie o swojej najnowszej książce zatytułowanej „Live Not By Lies”, która już niedługo zostanie wydana w Polsce przez Wydawnictwo Esprit. Dreher przeprowadził do niej wiele rozmów z chrześcijanami wychowanymi w dawnym bloku wschodnim. Ich doświadczenia życiowe oraz jasno sformułowane przestrogi mają pokazać przede wszystkim amerykańskim czytelnikom, czego mogą nauczyć się od Polaków, Czechów czy Węgrów - chrześcijan, którzy zmagali się z prześladowaniami przez totalitaryzm.

- Rod Dreher szeroko analizuje problemy chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie i przedstawia recepty na jego odnowę. Jego diagnoza dotyczy przede wszystkim duchowości świata zachodniego, zupełnie innej niż nasza wschodnioeuropejska, ale perspektywa przedstawiona przez Roda Drehera może być dla nas pouczającą lekcją - mówi Karol Tatara, prezes Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników.

W spotkaniu z amerykańskim pisarzem wezmą także udział prezesi stowarzyszeń im. Św. Ivo z Węgier i Luksemburga - Attila Korensci oraz William Lindsay Simpson.

Spotkanie z Rodem Dreherem rozpocznie się 19 maja o godz. 17:30. Konferencja będzie transmitowana na kanale Ars Legis na YouTube oraz na Facebooku Stowarzyszenia. Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim, transmisja będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.