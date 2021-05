Są symptomy oczyszczania się Kościoła

O d kilku lat Kościół katolicki w Polsce znajduje się pod ostrzałem w związku z oskarżeniami o ukrywanie przypadków nadużyć seksualnych dokonywanych przez duchownych. Symbolem tego zjawiska stały się filmy braci Sekielskich, na które Kościół nie potrafił dobrze zareagować. Dzisiaj, gdy atmosfera napiętnowania nieco opadła, warto przyjrzeć się temu, co Kościół zrobił w sprawie nadużyć. Wiele wskazuje na to, że Polska nie stanie się drugą Irlandią, gdzie zaniedbania hierarchii doprowadziły niemal do całkowitego upadku Kościoła.