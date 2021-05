Kalifornia: Luteranie ogłaszają pierwszą „transpłciową biskupkę”

Wieloletnia aktywistka LGBT i pastorka zboru luterańskiego w San Francisco została ogłoszona pierwszą „transpłciową biskupką” jako „wielebna Megan Rohrer”. Będzie jej podlegać ponad 200 wspólnot Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w północnej i środkowej Kalifornii oraz w północnej Nevadzie.

- Jestem tak dumna z bycia luteranką. (...) Modlę się, aby mój wybór przez wiernych ludzi z Synodu Sierra Pacific stał się stałym przypomnieniem, że wspaniała miłość Boga nigdy nie jest ograniczona opiniami ani ustawodawstwem innych – powiedziała Rohrer.

Wybór Rohrer poparła przewodnicząca biskupka Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (liczącego sobie nota bene ponad 3 mln wiernych), Elizabeth A. Eaton. „Kiedy mówimy, że wszyscy są mile widziani, mamy na myśli to, że wszyscy są mile widziani. Wierzymy, że Duch dał każdemu z nas dary, aby budować Ciało Chrystusa” – wyznała.

„Jezus” wierzy w Rohrer

Na czym polega transpłciowość Rohrer? Otóż kobieta uznała, iż... nie posiada żadnej płci. Poddała się operacji usunięcia piersi i używa wobec siebie „neutralnego genderowo zaimka” they – jest to zyskująca na popularności forma wyrażająca sprzeciw wobec „narzucania” z góry określonej tożsamości płciowej. Dlatego, czytając w Wikipedii notatkę o Megan Rohrer, znajdziemy informacje w rodzaju „ukończyli szkołę średnią” (they graduated from high school).

Zadeklarowała też, że chce być biskupką, która usuwa wszelkie przeszkody, jakie stają przed wiernymi. New York Times cytuje osobliwą wypowiedź, której autorem miała być Rohrer po ogłoszeniu wyników głosowania: „Mam nadzieję, że zadzwonią do ciebie wnuki i dzieci, że zadzwonią do ciebie znajomi i zapytają o twoją wiarę. A kiedy zadzwonią, powiedz im, jak bardzo kochasz Jezusa i dlaczego wiara Jezusa w ciebie oznacza, że możesz wierzyć we mnie”.

Wybór Rohrer na biskupkę pochwalił wicedyrektor Narodowego Centrum Równości Transpłciowej Rodrigo Heng-Lehtinen. „Wybór wielebnej Rohrer pokazuje, że postęp jest możliwy. Potwierdza, że im częściej Amerykanie na co dzień poznają swoich transpłciowych sąsiadów, tym bardziej dowiadują się, że mamy wiele wspólnych marzeń i wartości. Wszyscy, w tym osoby transpłciowe, zasługują na przyjęcie ich w wierze” – powiedział.

Dotychczas pastorka, oprócz posługi w zborze, zajmowała się głównie aktywizmem na rzecz LGBT i gender, pełniąc między innymi funkcję kapelana osób LGBTQ+ w departamencie policji San Francisco. Podczas studiów Rohrer ogłosiła, że jest lesbijką i została przywódcą uczelnianej organizacji homoseksualnej. Następnie uznała, że nie odnajduje się w żadnej z biologicznych płci i została tym samym osobą „transgenderową”.