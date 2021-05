Kardynał w Fatimie: Świat potrzebuje „duchowego restartu” po pandemii

W sanktuarium Matki Bożej w Fatimie kazanie wygłosił bibliotekarz i archiwista Watykanu. „Na obecnym skrzyżowaniu historii nie możemy pozwolić, aby odrodzenie nadziei zbiegło się wyłącznie z troską o materialne wyrazy życia. Bez wątpienia istnieje pilna potrzeba dostarczania żywności, a to wymagające zadanie, które zasadniczo polega na odbudowie gospodarczej, musi zjednoczyć i zmobilizować nasze społeczeństwa” – powiedział kard. de Mendonça.

Przesłanie Fatimy: pokuta i nawrócenie

- Ale nasze społeczeństwa potrzebują także duchowego restartu. Nie żyjemy bez chleba, ale nie możemy żyć tylko chlebem. Najgłębsze chwile kryzysu zawsze były przezwyciężane poprzez wlanie nowego ducha, proponowanie ścieżek wewnętrznej przemiany i duchowej przebudowy naszego wspólnego życia. Takie było przesłanie Fatimy w tym odległym roku 1917, kiedy świat pogrążył się w pierwszej wojnie chemicznej w historii i jednej z najbardziej śmiercionośnych – kontynuował.

Kardynał wspomniał przesłanie, jakie Najświętsza Maria Panna skierowała ponad 100 lat temu do trójki pasterzy – Łucji, Franciszka i Hiacynty – zwracając uwagę przede wszystkim na potrzebę pokuty i nawrócenia wobec sytuacji, do której doprowadzili ludzie na świecie. Odniósł się także do encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti, podkreślając znaczenie braterstwa w dziele odbudowy świata po pandemii koronawirusa.

Rola młodzieży i jej marzeń o lepszej przyszłości

Kaznodzieja podziękował za udział młodych ludzi w nabożeństwie (celebrowanym przy zmniejszonej ilości wiernych ze względu na obostrzenia) i wskazał na ich istotną rolę w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w roku 2023. Kard. Mendonça zachęcił młodzież, aby lęk zastąpiła śmiałymi marzeniami o lepszej przyszłości, ponieważ „przyszłość zależy od jakości i spójności [jej] marzeń”.

- Świat, wyczerpany tą wciąż trwającą pandemią, która wymaga od każdego z nas czujności i odpowiedzialności, jest nie tylko głodny i spragniony normalności: potrzebuje nowych wizji, innych retoryk, potrzebuje, abyśmy podjęli ryzyko, aby mieć marzenia – apelował kardynał.

