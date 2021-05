Muzeum Brytyjskie otwiera wystawę o św. Tomaszu Beckecie

17 maja Muzeum Brytyjskie otwiera swe podwoje po okresie zimowego lockdownu. Już trzy dni później, 20 maja, odbędzie się wernisaż wystawy Męczeństwo i wyniesienie do świętości Tomasza Becketa (Thomas Becket murder and the making of a saint).

- Zbliżmy się do człowieka, morderstwa i legendy dzięki niesamowitemu kolekcji obiektów związanych z Becketem; od iluminowanych rękopisów, z których niektóre zawierają relacje naocznych świadków morderstwa, po biżuterię i relikwiarze sakralne. Wystawa obejmuje przedmioty z kolekcji British Museum, a także ważne depozyty z najważniejszych kolekcji w Wielkiej Brytanii i Europie, w tym cały średniowieczny witraż wypożyczony po raz pierwszy z katedry w Canterbury – czytamy na stronie muzeum.

Katolog wystawy – jeden z najlepiej opracowanych

Drukiem ukazał się już katalog wystawy, który zbiera bardzo dobre recenzje. Tim Stanley, katolicki historyk i redaktor dziennika The Telegraph, powiedział o nim: „[jest to jeden] z najlepiej opracowanych, jaki kiedykolwiek widziałem w życiu”. Wystawa pokazuje dzieje życia Świętego od dzieciństwa, poprzez wzloty kariery duchownej na stolicy biskupiej w Canterbury, aż do uznania za „zdrajcę” przez króla Henryka II i brutalnego morderstwa.

Co ciekawe, w Anglii, która ostatecznie poszła nie za Becketem, lecz za królami, którzy oderwali kraj od Kościoła i sami stanęli na czele nowej religii, wystawa zdaje się prezentować katolicki punkt widzenia, a samo słowo zdrajca na stronie muzeum zostało wzięte w cudzysłów. Zresztą określenie to, jak przypomina, Stanley, pochodzi z okresu reformacji, a jego autorem był Henryk VIII.

Na wystawie znajdzie się nawet relikwiarz zawierający fragment czaszki świętego męczennika. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 22 sierpnia. Towarzyszy jej również kolekcja stylowych akcesoriów związanych ze św. Tomaszem Becketem.

