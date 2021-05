Nowy Meksyk: Niezaszczepieni nie zaśpiewają w kościelnym chórze

Arcybiskup Santa Fe w stanie Nowy Meksyk, John C. Wester, wprowadził nowe restrykcje covidowe w podległych mu kościołach. Jedna z zasad mówi, że „śpiewanie jest dozwolone tylko dla chorów, których członkowie są w pełni zaszczepieni”. Podobnie Komunii do ust udzielić może wyłącznie ksiądz, który poddał się szczepieniu.

Obostrzenia covidowe i promocja LGBT

W zeszłym roku abp Wester z powodu epidemii koronawirusa zawiesił sprawowanie Mszy Świętych oraz spowiedź wewnątrz katedry, choć sklep katedralny nadal funkcjonował. Był jednym z biskupów, którzy oficjalnie usankcjonowali świętokradczy zwyczaj udzielania Komunii Świętej na rękę, zakazując tradycyjnej formy szafowania sakramentu. Zagroził też suspendowaniem każdemu kapłanowi, który wygłosiłby homilię dłuższą niż 5 minut, uznając, że powyżej tego czasu rośnie ryzyko zakażenia się przez wiernych koronawirusem.

Abp John Wester zasłynął niedawno jawnym poparciem dla ruchu LGBT, podpisując się pod oświadczeniem mówiącym, iż „Bóg jest po stronie LGBT”. Nie jest to zresztą pierwszy akt promowania tej ideologii przez hierarchę, który kilkukrotnie zapraszał do swojej diecezji działaczy i mówców propagujących LGBT i gender oraz poparł publikację modernistycznego jezuity Jamesa Martina, w której domaga się on równego traktowania osób LGBT, nie wspominając o nauce Kościoła na temat grzeszności homoseksualizmu.

Archidiecezja bardziej restrykcyjna niż władze stanowe

Dokument podpisany 19 maja przez arcybiskupa wprowadza ograniczenia ilościowe dotyczące nabożeństw, mimo że administracja stanu Nowy Meksyk zniosła je w obecnej sytuacji epidemicznej. „Na przykład, jeśli dane hrabstwo zostanie sklasyfikowany jako «strefa turkusowa», liczebność osób w kościele powinna być ograniczona do wynikających z zaleceń zdrowotnych 75%, a nie utrzymana na legalnie dozwolonym poziomie 100%” – czytamy w archidiecezjalnej dyrektywie. Dokument nakazuje także dalsze noszenie masek przez służbę liturgiczną.

Przymus szczepień wprowadzony przez progresywnego hierarchę jest sprzeczny z deklaracją Watykanu na temat ich dobrowolności. Choć Stolica Apostolska pod wodzą papieża Franciszka nie tylko popiera szczepionki na COVID-19, ale też promuje je w organizowanych przez siebie konferencjach oraz oficjalnych wypowiedziach papieża i podległych mu urzędników, to jednak w dokumencie na temat epidemii czytamy, że „zasadniczo nie są [one] moralnym obowiązkiem i dlatego muszą być dobrowolne”.

Czytaj też:

Watykan wydał dokument nt. COVID-19. Zachęca do szczepieńCzytaj też:

Watykan: Chelsea Clinton wzywa do cenzury „antyszczepionkowych” treściCzytaj też:

Abp Viganò: Kościołem rządzi sekta zdeprawowanych modernistów