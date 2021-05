"Droga synodalna rozpocznie się w Watykanie", czyli Synod o synodalności

Jeszcze przed oficjalną odezwą Watykanu w tej sprawie, kard. Joseph Tobin wyraził radość z powodu działań papieża Franciszka na rzecz decentralizacji Kościoła i osłabienia tradycyjnego autorytetu Rzymu. Stwierdził on, że synodalność jest „długofalową grą” Franciszka, która ma doprowadzić do zmian w strukturze zarządzania Kościołem. W październiku 2023 roku odbędzie się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów pod hasłem „Na rzecz synodalnego Kościoła: komunia, partycypacja i misja”.

Droga synodalna rozpocznie się w Watykanie...

Oficjalny papieski portal Vatican News, widocznie nie bojąc się kontrowersji, jakie może wywołać użycie tego terminu, informuje, że „droga synodalna rozpocznie się w Watykanie” (the synodal path will begin at the Vatican). W dniach od 9 do 10 października papież Franciszek zainauguruje oficjalne dwuletnie przygotowania do spotkania hierarchów. Odbędzie się ono w ramach sformalizowanego przez Pawła VI stałego Synodu Biskupów, który ma kontynuować kolegialną ścieżkę wyznaczoną przez Sobór Watykański II.

„Teraz, po raz pierwszy, celebrujemy «zdecentralizowany» Synod” – czytamy w watykańskim portalu.

- Sobór Watykański II naucza, że Lud Boży uczestniczy w prorockim zadaniu Chrystusa. Dlatego musimy słuchać Ludu Bożego, a to oznacza wychodzenie do lokalnych kościołów – powiedział sekretarz Synodu Biskupów, kard. Mario Grech.

„Duszą Synodu jest Duch Święty”

Synodalność została zdefiniowana przez watykańską Międzynarodową Komisję Teologiczną jako „działanie Ducha w komunii Ciała Chrystusa i w misyjnej podróży Ludu Bożego”. Z kolei w ramach mającej się rozpocząć w październiku „drogi ku Synodowi” odbędą się konsultacje spraw, nad którymi pochyli się zgromadzenie biskupów. Watykan przygotował specjalny formularz, który zostanie rozesłany do diecezji i innych jednostek katolickich, takich jak uniwersytety.

Kard. Grech stwierdził, że synod, który wsłucha się w głos Ludu Bożego, będzie „prawdziwym «pastoralnym nawróceniem» Kościoła”. Sam papież Franciszek powiedział w 2018 roku, że „Synodalność jest kościelną podróżą, której duszą jest Duch Święty”.

