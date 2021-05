Benedykt XVI napisał o sytuacji w Polsce. Ujawniono treść listu

List Benedykta XVI stanowi odpowiedź na ten wysłany do niego przez Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej na początku marca. Okazją do jego napisania były imieniny Józefa, przypadająca w tym roku 70. rocznica święceń kapłańskich emerytowanego papieża oraz 70-lecie Seminarium, którego patronem jest święty Józef.

"Patrzymy na Ciebie jako na wzór oddania życia Panu od młodych lat, ciesząc się, że uczęszczałeś do Niższego Seminarium w Traunstein, szkoły podobnej do naszej. Chcąc podkreślić naszą dumę z tego powodu, jeden z alumnów zaprojektował grafikę przypominającą o pięknym momencie Twojej przeszłości w Niższym Seminarium" – napisano w liście do papieża-seniora.

Papież odpowiada na list Seminarium

Benedykt XVI nie krył radości z załączonej grafiki. Przyznał też, że list z Seminarium, podpisany przez księdza rektora, dwóch księży prefektów i dziekana alumnów, wniósł wielką radość do jego domu. "Jak cudownie zobaczyć, że w Polsce kwitnie to, co w Niemczech więdnie" – napisał.

Emerytowany Ojciec święty ustosunkował się też do zaproponowanej wizyty w Archidiecezji Częstochowskiej.

"Choć ze względu na mój wiek i stan zdrowia wizyta nie jest już możliwa, to całym moim sercem goszczę w Waszym Seminarium. Bardzo serdecznie pozdrawiam i błogosławię” – napisał papież emeryt. Swój list podpisał "Wasz Benedykt”.

Benedykt XVI ma 94 lata. Urząd papieski pełnił w latach 2005-2013. Został wybrany po śmierci Jana Pawła II. W dniu 28 marca 2013 roku zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ustąpił ze stanowiska. Na temat jego odejścia powstało wiele teorii wskazujących polityczne przyczyny decyzji Benedykta XVI. Stały się one szczególnie intensywne, wobec narastającego klimatu kontrowersji wokół pontyfikatu nowego Papieża Franciszka.

