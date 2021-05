List brytyjskich biskupów na Pięćdziesiątnicę. Tematem ochrona środowiska

Biskupi Anglii, Szkocji i Walii wydali wspólny list pasterski z okazji przypadającego na najbliższą niedzielę święta Pięćdziesiątnicy. Święto to tradycyjnie jest okazją do przypomnienia o darach Ducha Świętego, które katolicy otrzymują podczas bierzmowania, na wzór Apostołów będących uczestnikami Zesłania Ducha Świętego w wieczerniku.

Brytyjscy hierarchowie zdecydowali się poświęcić tegoroczny list tematyce ochrony środowiska, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych oraz konieczności zapewnienia energii najuboższym mieszkańcom ziemi przy jednoczesnym wyeliminowaniu użycia paliw kopalnych.

Konieczność zaangażowania w ochronę środowiska

- Uroczystość Pięćdziesiątnicy przypomina nam, że wszystko, co istnieje, każda osoba, całe stworzenie, stanowi dar „Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”. Bóg, nasz kochający Ojciec, stwarza i ciągle daje światu życie poprzez Jego Słowo, Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Wylanie Ducha Świętego na Kościół, świętowane w dniu Pięćdziesiątnicy, nie jest czymś oddzielnym od Stworzenia – piszą biskupi, wskazując na płynącą stąd konieczność powszechnego zaangażowania w ochronę środowiska.

W niedzielę we wszystkich parafiach katolickich w Wielkiej Brytanii wybrzmią również słowa na temat „chrześcijańskiej wolności”, która powinna realizować się w szacunku do Bożego stworzenia i trosce o wspólne środowisko życia. „Jak jednakże korzystaliśmy z tej chwalebnej wolności? Jak ceniliśmy ten cenny dar? Czy naprawdę okazujemy miłość, troskę i szacunek wobec naszego wspólnego domu?” – pytają autorzy listu.

Troska o stworzenie i nadzieja w szczytach G7 i ONZ

Zwracają także uwagę na „istotną potrzebę i popyt na energię, z której korzystają nasi najbiedniejsi bracia i siostry; dostarczanie energii musi się jednak odbywać dzięki środkom drastycznie ograniczającym wydobywanie paliw kopalnych. W naszym myśleniu politycznym musi zaistnieć nowe, globalne rozumienie naszego świata, którego narody uznają wspólną odpowiedzialność za godność wszystkich ludzi i ich prawa do zrównoważonego życia w prawdziwej wolności. Papież Franciszek mówił o globalnej polityce wykraczającej poza nasze własne potrzeby w stronę potrzeb innych, zwłaszcza ubogich i marginalizowanych”.

Purpuraci wzywają wszystkich wiernych do poczucia odpowiedzialności za stworzony przez Boga świat, ponieważ każdy w swoim zakresie może „potwierdzić osobiste powołanie do tego, by być opiekunem stworzenia”. Wyrażają przy tym ogromne nadzieje w związku z zaplanowanymi szczytami G7 i ONZ w sprawie zmian klimatycznych, które mają ich zdaniem potencjał, by zmienić świat na lepsze.

Ks. Donnelly: Całkowicie odcinam się od listu pasterskiego

W liście pojawia się stwierdzenie, że „we wszelkich ludzkich przedsięwzięciach potrzebna nam jest obecność Ducha Świętego”. Konserwatywni komentatorzy zwracają jednak uwagę, że list pasterski kładzie większy nacisk na świeckie i polityczne kwestie związane z ochroną środowiska, niż na przesłanie religijne i duchowe, które pasterze powinni skierować do wiernych. Ponadto, pisząc o wolności w kontekście działań na rzecz ochrony środowiska, biskupi nie wspominają o wolnościach obywatelskich nagminnie łamanych przez rządy pod pretekstem walki z epidemią koronawirusa.

- Całkowicie odcinam się od listu pasterskiego konferencji episkopatu na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. To nie ma nic wspólnego z głoszeniem Ewangelii i zbawieniem dusz – komentuje ks. Nick Donnelly z diecezji Lancaster.

Duchowny zwraca uwagę na wezwanie biskupów do odmawiania nowenny w intencji środowiska. „Kiedy ostatni raz widzieliśmy konferencję episkopatu promującą nowennę w intencji nienarodzonych dzieci, zagrożonych śmiercią wskutek aborcji? Ja nie widziałem. Otrzymujemy natomiast coś takiego” – utyskuje Donnelly.

Czytaj też:

„Zero głodu” – Watykan uruchamia webinary przed szczytem żywnościowym ONZCzytaj też:

Papież Franciszek: Inkluzywne marzenie o „nowym Jeruzalem”