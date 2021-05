Bp Bätzing: Watykański Synod i Droga synodalna mają „wspólny cel”

Zaraz po piątkowym ogłoszeniu przez Watykan przygotowań do Synodu Biskupów poświęconego refleksji nad drogą ku „Kościołowi synodalnemu”, głos zabrał przewodniczący episkopatu i współtwórca niemieckiej Drogi synodalnej, bp Georg Bätzing.

„Proces światowego Synodu Biskupów, ogłoszony dzisiaj w Rzymie, zostanie uzupełniony w Niemczech przez rozpoczęty już proces synodalny” – powiedział hierarcha, wskazując na podobieństwo watykańskiego Synodu oraz niemieckiej Drogi synodalnej: „Są to dwie różne drogi, które mają wspólny cel: uczynić Dobrą Nowinę Ewangelii widzialną i żywą dzisiaj, wobec «znaków czasu»”.

W Niemczech zapłonie „świeca synodalna”

Już na czerwiec zaplanowano spotkanie biskupów niemieckich, którzy pochylą się nad swoimi postulatami do zgłoszenia w odpowiedzi na wezwanie papieża Franciszka w ramach diecezjalnej fazy przygotowań do Synodu Biskupów. Będzie to wkład doświadczenia, jakie Kościół niemiecki posiadł już w dziedzinie synodalności.

- W 2015 roku papież Franciszek przedstawił swoje zasadnicze idee dotyczące Kościoła synodalnego. Dziś doświadczają one widocznej konkretyzacji, charakteryzującej się przede wszystkim ogólnoświatowym uczestnictwem – skomentował Bätzing.

Niemieccy biskupi zaplanowali uroczyste odpalenie „świecy synodalnej”, czego dokona w pierwszą sobotę Adwentu kard. Reinhard Marx razem z Karin Kortman, członkinią Socjaldemokratycznej Partii Niemiec i działaczką religijną. Będzie ona symbolizowała rolę Niemiec w drodze ku synodalnemu Kościołowi zgodnie z hasłem, pod jakim papież Franciszek ogłosił obrady Synodu Biskupów w 2023 roku – „Na rzecz synodalnego Kościoła: komunia, partycypacja i misja”.

