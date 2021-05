"Rz": Polscy hierarchowie wezwani do papieża. W trybie pilnym

"To nie jest zwyczajna wizyta, do której złożenia każdy biskup jest zobowiązany co kilka lat – przekonuje nasze źródło za Spiżową Bramą" – czytamy na łamach dziennika.

Polscy duchowni wezwani do Watykanu

Z informacji "Rz" wynika, że zaproszenie do Watykanu to "ubrane w elegancką formę wezwanie".

Wizyta jest organizowana w trybie "ad limina apostolorum", czyli przewidzianej w prawie kanonicznym wizyty składanej okresowo w Watykanie przez biskupa lub episkopat. O spotkanie miał poprosić sam papież.

Jak wskazuje "Rz", spotkanie polskich hierarchów z Ojcem Świętym to konsekwencja spotkania Franciszka z nuncjuszem apostolskim w Polsce, abp Salvatore Pennacchio. Nuncjusz miał przekazać papieżowi krytyczny obraz sytuacji w polskich kościele.

Z informacji „Rz” wynika również, że do Watykanu napływa bardzo dużo zgłoszeń związanych z zaniedbaniami polskich hierarchów przy wyjaśnianiu spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych.

Rezygnację polskiego biskupa

Zaledwie dwa tygodnie temu papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy. Stanowisko papieża ma związek z zaniedbaniami popełnionymi przez 72-letniego biskupa w sprawach o nadużycia seksualne wobec osób małoletnich ze strony niektórych księży pracujących w diecezji bydgoskiej.

Pełny komunikat w tej sprawie, podpisany przez nuncjusza apostolskiego w Polsce Salvatore Pennacchio, opublikowano na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski.

"W dniu 12 maja 2021 roku Nuncjatura Apostolska w Polsce przekazała do wiadomości komunikat, w którym informuje, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy. Od tego momentu bp Wiesław Śmigiel zarządza diecezją bydgoską jako administrator apostolski sede vacante" – napisano.

Wyjaśniono również, że "w następstwie formalnych zgłoszeń, Stolica Apostolska – działając zgodnie z motu proprio Vos estis lux mundi – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy w sprawach o nadużycia seksualne wobec osób małoletnich ze strony niektórych księży pracujących w diecezji bydgoskiej".

"Po zakończeniu tego postępowania, mając na uwadze również inne trudności w zarządzaniu diecezją, biskup bydgoski złożył rezygnację z pełnienia swojej posługi, przyjętą dziś przez Ojca Świętego" – poinformowano w komunikacie.

