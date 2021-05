"Rz": Polscy hierarchowie wezwani do papieża. W trybie pilnym

"To nie jest zwyczajna wizyta, do której złożenia każdy biskup jest zobowiązany co kilka lat – przekonuje nasze źródło za Spiżową Bramą" – czytamy na łamach dziennika.

Polscy duchowni wezwani do Watykanu

Z informacji "Rz" wynika, że zaproszenie do Watykanu to "ubrane w elegancką formę wezwanie".

Wizyta jest organizowana w trybie "ad limina apostolorum", czyli przewidzianej w prawie kanonicznym wizyty składanej okresowo w Watykanie przez biskupa lub episkopat. O spotkanie miał poprosić sam papież.

Jak wskazuje "Rz", spotkanie polskich hierarchów z Ojcem Świętym to konsekwencja spotkania Franciszka z nuncjuszem apostolskim w Polsce, abp Salvatore Pennacchio. Nuncjusz miał przekazać papieżowi krytyczny obraz sytuacji w polskich kościele.

Z informacji „Rz” wynika również, że do Watykanu napływa bardzo dużo zgłoszeń związanych z zaniedbaniami polskich hierarchów przy wyjaśnianiu spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych.

Czytaj też:

Abp Gądecki zaprosił o. Szustaka na rozmowę. "Gdy pojawiają się wątpliwości..."