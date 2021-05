Mentzen: Papież Franciszek to komunista

Wiceprezes partii KORWiN Sławomir Mentzen był wczoraj gościem Krzysztofa Stanowskiego w jego internetowym programie Hejt Park.

W programie znaczną część dyskusji poświęcono kwestii religii oraz Kościoła katolickiego. W pewnym momencie rozmowa zeszła na osobę papieża Franciszka.

– Księża oczywiście nie są jednomyślni, mają bardzo różne poglądy. Niektóre są skandaliczne. Papież ma prawie poglądy komunistyczne, to jest komunista z Ameryki Południowej. To jest bardzo dziwne – mówił.

"Kościół jak matka"

Dopytywany o kwestię dogmatu nieomylności papieża Mentzen stwierdził, że wiele osób nie rozumie prawdziwego znaczenia tego dogmatu. – To powszechne, że osoby zabierają głos na temat Kościoła nie rozumiejąc, o czym mówią. To jest dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary. Jeżeli on się wypowiada na tematy wiary, to wtedy jest nieomylny, katolicy w to wierzą. Natomiast ma prawo powiedzieć, że dwa plus dwa jest pięć i może powiedzieć, że podatek powinien być wyższy, bo na tym się nie zna i tego dogmat nie dotyczy – mówił polityk.

Mentzen następnie stwierdził, że w sprawach, których nie obejmuje dogmat o nieomylności, "obecny papież wielokrotnie pokazał, że jest bardzo omylny".

W dalszej części dyskusji Mentzen podkreślił, że w obecnym Kościele wiele rzeczy mu się nie podoba, ale nie oznacza to, że przyłączy się do antyklerykałów. – Kościół jest jak matka. W pewnym momencie może robić bardzo złe rzeczy, ale to cały czas jest twoja matka i musisz ją szanować. Dlatego nie mam zamiaru atakować Kościoła, ale widzę olbrzymie problemy tej instytucji – mówił.

Czytaj też:

"Akt bandytyzmu". Konferencja Konfederacji ws. zatrzymania samolotu w MińskuCzytaj też:

Nowy sondaż. Zyskują tylko dwa ugrupowania