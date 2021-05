Poruszający gest Franciszka. Ucałował Lidię Maksymowicz w znamię z Auschwitz

Do niezwykłego zdarzenia doszło podczas audiencji na dziedzińcu Świętego Damazego w Watykanie. Papież rozmawiał z wiernymi i ich błogosławił.

Kamery uchwyciły niezwykły moment, jak papież wdał się w krótką rozmowę z Lidią Maksymowicz – byłą więźniarką obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Na nagraniu widać, jak Ojciec Święty ogląda tatuaż, jaki naziści wykonali na kobiecie, a następnie go całuje. Kobieta nie kryła wzruszenia i objęła Franciszka ramieniem.

Ofiara Mengelego

Lidia Maksymowicz, jeszcze jako Luda Boczarowa,trafiła do Auschwitz-Birkenau pod koniec 1943 roku. Miała wówczas zaledwie trzy lata. Kiedy trafiła do obozu matka jej powtarzała "nie płacz, bo zabiją". Dziewczynka to zapamiętała i nie uroniła łez nawet gdy jej tatuowano więzienny numer na ręku. Kilkuletniej Lidii powiedziano, że jej matka nie przeżyła obozu, co jednak nie był prawdą. Wiele lat po wojnie kobietom udało się ponownie spotkać.

Lidia Maksymowicz była jedną z wielu ofiar "anioła śmierci" dr Mengelego. Pod jego dowództwem naziści prowadzili okrutne eksperymenty na więźniach. – Wejście ekipy Mengelego do baraku – wszystkie dzieci, które były tam dłużej, chowały się w najdalszych kątach albo gdzieś pod pryczami – mówiła w rozmowie z portalem Onet.

Kobieta wspomina, że pamięta buty Mengelego, które obserwowała spod pryczy. – Czasem ludzie Mengele zabierali dzieci prosto z nocników. Mnie robili zastrzyki, po których dostawałam wysokiej gorączki. Powstawały ropniaki – bardzo głębokie, ślady po niektórych mam do dziś. Odciągali też krew, a wstrzykiwali sól fizjologiczną. Dziecko po czymś takim miało skórę jak szkło. Moja matka czasem przekradała się do baraku dziecięcego i któregoś razu nie mogła mnie rozpoznać, bo byłam przezroczysta – mówiła.

Lidia Maksymowicz jest bohaterką filmu "70072, dziewczynka, która nie potrafiła nienawidzić".

