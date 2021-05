Watykan ukarał polskiego biskupa

O decyzji Watykanu wobec 83-letniego duchownego poinformowała w piątkowym komunikacie Archidiecezja Krakowska.

"Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Tadeusza Rakoczego w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich" – napisano w oświadczeniu biura prasowego.

Decyzja Watykanu

W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do biskupa następujące decyzje:

zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych;

nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy;

zakaz uczestniczenia w zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski;

wpłacenie z prywatnych środków odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa powołanej przez Konferencje Episkopatu Polski, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.



Zarzuty wobec bp. Rakoczego

Tadeusz Rakoczy to polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny bielsko-żywiecki w latach 1992–2013, od 2013 biskup senior diecezji bielsko-żywieckiej. W lipcu 2020 roku pojawiły się wobec niego zarzuty, że w czasie, gdy zarządzał diecezją bielsko-żywiecką, nie podjął wymaganych działań po otrzymaniu zgłoszenia od mężczyzny twierdzącego, że jako ministrant był molestowany przez podległego hierarsze księdza. W 2019 roku do Stolicy Apostolskiej została złożona skarga na jego zaniedbania. Do przeprowadzenia dochodzenia mającego wyjaśnić sprawę wyznaczono Marka Jędraszewskiego, arcybiskupa metropolitę krakowskiego.

