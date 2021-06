Powstaje kaplica wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu na Manhattanie

Nowy Jork, a szczególnie okręg Manhattan, jest kojarzony z wieloma rzeczami, ale na pewno nie z katolicką pobożnością mieszkańców, zachodzących w dzień i w nocy do kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zmiany tych wyobrażeń podjął się o. Boniface Endorf, dominikanin posługujący w parafii św. Józefa w Greenwich Village na Manhattanie.

- To jest naprawdę projekt Ducha Świętego. Tyle razy wydaje się, że wpadamy w pułapki, a one same się rozpracowują. To jasne, że Duch Święty jest siłą napędową i myślę, że będzie to duchowy przełom dla Greenwich Village i miasta Nowy Jork, aby mieć miejsce, w którym można spotkać Jezusa Chrystusa – mówi inicjator projektu w rozmowie z Catholic News Agency.

Przemiana miasta z perspektywy monstrancji

Otwarcie kaplicy zaplanowano na wiosnę przyszłego roku, a hasłem, które przyświeca budowie, są słowa o. Endorfa: „Miasto, które nigdy nie śpi, zasługuje na kaplicę, która nigdy się nie zamyka”. Kaplica nie będzie integralną częścią budynku kościoła, lecz będzie wkomponowana w przestrzeń miasta. Lokalizacją jest piwnica wykorzystywana obecnie jako parafialny magazyn, a znajdująca w mieszkalnej części dzielnicy, obsługiwanej przez transport publiczny.

„Okolica potrzebuje łask, które wyjdą z kaplicy” – powiedział dominikanin, wskazując na moc przemiany płynącą z pełnej skupienia adoracji Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Greenwich Village to rejon, w którym od lat skupiała się bohema artystyczna, a także, jak przytacza o. Endorf, „raj dla społeczności LGBT”. To tam w latach 60-tych rozpoczął się tzw. Ruch Wyzwolenia Gejów, tam też powstała pierwsza księgarnia w całości poświęcona tematyce LGBT.

