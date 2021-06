Bp Schneider: Kiedy Kościół cierpi, musimy odnowić naszą nadzieję

– Kryzys Kościoła jest ewidentnym faktem. Musimy postrzegać to zjawisko w perspektywie nadprzyrodzonej. Kościół nie jest instytucją ludzką, lecz został założony przez Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego też Chrystus przyrównał Kościół do pola, które właściciel obsiał ziarnem. W nocy przyszedł zły człowiek i zasiał chwasty – mówił bp Schneider.

– We wspólnocie Kościoła zawsze będą ludzie dobrzy i źli, na tym polega jego tajemnica. Zawsze istnieć będą przejawy świętości i grzechu. Kryzys Kościoła zaczyna się gdy wpływ złych zaczyna przesłaniać ziarno – podkreślał hierarcha.

– Dziś nasza Matka – Kościół przechodzi przez okres cierpienia, pasji, Golgoty. Jednak nasz Pan jest ze swym Kościołem – wskazywał biskup Atanazy.

Jak zauważył, Kościół jest coraz bardziej zniekształcany w tym co zewnętrzne, a także w doktrynie, liturgii, życiu moralnym. Ludzie wpływowi, także należący do Kościoła, nawet niektórzy, liczni hierarchowie, zdają się go krępować, zakuwać w kajdany. Stanęli bowiem po stronie zła.

– Im bardziej Kościół jest atakowany przez diabła, tym bardziej musimy prosić Pana, abyśmy zachowali wierność wierze i liturgii. Musimy odnowić naszą nadzieję i przeświadczenie, że Kościół jest niezwyciężalny – podkreślił hierarcha.

– Naszym przywódcą jest Chrystus, to pod Jego przywództwem walczymy z grzechem i herezją. Powinniśmy się do Niego uciekać, szukać także wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny. Musimy odnowić naszą nadzieję, nasze przeświadczenie, że Kościół jest nieprzezwyciężalny – wzywał.

Hierarcha zaapelował o modlitwę pokutną, adorację, wynagradzanie za grzechy, by przyspieszyć triumf Niepokalanego Serca Matki Bożej. – Niech Bóg wam błogosławi! – powiedział.

– Wiara stanowi nasze prawdziwe bogactwo i prawdziwe zwycięstwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! – zakończył biskup Atanazy Schneider.

