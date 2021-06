Premier: Zdecydowaliśmy, że w kościołach będzie mogło być więcej wiernych

Szef rządu odwiedził we wtorek firmę Miranda Textiles w Turku (woj. wielkopolskie). To kolejny przystanek na trasie szefa rządu, który rozpoczął objazd po kraju, podczas którego promuje Polski Ład. Podczas konferencji prasowej został zapytany przez jednego z dzennikarzy o to, czy rząd zdecyduje się na poluzowanie obostrzeń epidemicznych dot. kościołów, o co apeluje Episkopat.

Poluzowanie restrykcji wobec kościołów

– Jesteśmy w kontakcie z komisją Episkopatu Polski. Wczoraj pan minister Mueller rozmawiał z abp. Mizińskim, który jest sekretarzem Konferencji Episkopatu. W wyniku tych dyskusji z ostatnich kilku dni podjęliśmy decyzję, żeby podobnie jak to jest w innych miescach, te święte dla Polaków miejsca, jakimi są kościoły, żeby mogły być nawiedzane. Dlatego ta decyzja, która będzie obowiązywała od najbliższego tygodnia, dotyczy właśnie również kościołów – powiedział premier Matuesz Morawiecki.

Jak dodał szef rządu, szczegóły w czwartek przedstawi minister zdrowia Adam Niedzielski. – Mogę dzisiaj powiedzieć, że chcemy rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby połowa miejsc w kościołach, tak jak to było rok temu, mogła być wypełniana – przekazał Morawiecki.

Szefowi rządu podziękował przewodniczący KEP. "Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski @Abp_Gadecki, dziękuje Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu @MorawieckiM za zapowiedź złagodzenia obostrzeń sanitarnych w kościołach i miejscach kultu. Czekamy na niezbędne akty prawne dotyczące tej kwestii" – napisał na Twitterze rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak.

Pademia nie zniknęła

Podkreślił jednocześnie, że cały czas borykamy się z pandemią. – Chciałbym uwolnić wszystkie miejsca, czy chciałbym móc doprowadzić do uwolnienia wszystkich miejsc zarówno związanych z życiem społecznym, gospodarczym jak i sakralnym - z religijnymi miejscami, ale cały czas jeszcze musimy pewien poziom ograniczeń utrzymywać – zaznaczył premier.

