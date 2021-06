Nie żyje mama abp. Grzegorza Rysia

Komunikat w tej sprawie pojawił się wczoraj na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej.

"W Święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – zaopatrzona Świętymi Sakramentami odeszła do Pana śp. Maria Ryś – Mama księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia – metropolity łódzkiego" – napisano.

"Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 15 czerwca br. w Krakowie. Pogrzeb rozpocznie Msza Święta w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Fatimskiej (os. Podwawelskie) o godz. 11:00. Odprowadzenie Ciała od bramy Cmentarza Na Salwatorze o godz. 13:30" – podano.

Wyjazd na pogrzeb mamy księdza arcybiskupa organizuje łódzka kuria metropolitalna.

Kim jest abp Grzegorz Ryś?

Abp Grzegorz Ryś jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, specjalizującym się w historii Kościoła. W latach 2007–2011 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, a następnie biskupem pomocniczym krakowskim (2011–2017). Od 2017 roku jest arcybiskupem metropolitą łódzkim. W latach 2020–2021 w związku z decyzją papieża Franciszka abp Ryś pełnił funkcję administratora apostolskiego diecezji kaliskiej.

Pod lupą Watykanu

Sprawa miała związek z rezygnacją bp. Edwarda Janiaka. W Watykanie toczy się postępowanie w sprawie tuszowania przez niego przypadków pedofilii. Miał on ukrywać przypadki molestowania seksualnego przez księdza Arkadiusza H. pracującego w diecezji kaliskiej. Ujawnili to bracia Sekielscy w filmie "Zabawa w chowanego". Wniosek o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie skierował do Stolicy Apostolskiej prymas Polski abp Wojciech Polak.

Czytaj też:

Polscy biskupi zakończyli obrady. Wydano komunikat