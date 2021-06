ONZ naciska na Watykan. "Perspektywa płci" i aborcja pod pretekstem walki z pedofilią

Amerykańska agencja Catholic News Agency (CNA) poinformowała o pracach ONZ nad raportem o nadużyciach pedofilskich, którego wstępna wersja trafiła do jej redakcji. Rada Praw Człowieka ONZ zamierza wezwać Stolicę Apostolską do przyjęcia protokołu praw człowieka zamiast dotychczasowego prymatu prawa kanonicznego w sprawach karnych przeciwko duchowieństwu.

Jak zwraca uwagę Andrea Gagliarducci na łamach portalu CNA, takie działanie ma dwa cele. Jeden bezpośredni, drugi pośredni.

Po pierwsze: Osłabienie Watykanu jako państwa

Autorzy powstającego dokumentu odwołują się do kwietniowego listu ONZ do Watykanu, w którym zwrócono uwagę na konkordaty „ograniczające zdolność władzy cywilnej do (…) przedkładania dokumentów lub ścigania osób związanych z Kościołem katolickim”. Spełnienie żądań międzynarodowej organizacji oznaczałoby zachwianie suwerenności Stolicy Apostolskiej jako państwa i mogłoby prowadzić do nacisków na łamanie tajemnicy spowiedzi w celu zgłaszania przypadków nadużyć.

- Eksperci wskazują konkretnie na zakończenie rozróżniania między Stolicą Apostolską a zapewniającym ochronę wolności religijnej Państwem Watykańskim, tak aby państwa mogły mieć pełną jurysdykcję nad Kościołem katolickim – wyjaśnia Andrea Gagliarducci.

Po drugie: Nacisk na akceptację LGBT i aborcji

„Ostatecznie, właściwym celem tych oświadczeń jest zmuszenie Stolicy Apostolskiej do zmiany prawa kanonicznego w celu dostosowania go do protokołu praw człowieka, który subtelnie popiera lub wspomina perspektywę płci oraz prawa seksualne i reprodukcyjne (tj. nacisk na prawo do aborcji)” – tłumaczy komentator CNA. A wszystko to pod pozorem walki z pedofilią, w sprawie której urzędnicy ONZ wezwali Watykan do „powstrzymania się od obstrukcyjnych praktyk i pełnej współpracy z organami cywilnymi, sądowymi i organami ścigania zainteresowanych krajów”.

- Grupa ekspertów ONZ wyda oświadczenie mające na celu zmuszenie Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego do poddania się aborcji i ideologii gender, pod pozorem żądania, aby Watykan podjął wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec nadużyciom – komentuje Gagliarducci.

Jak podkreśla autor omówienia, „prośby ekspertów wykraczają poza ich jurysdykcję lub autorytet. Eksperci nie mogą nakłaniać państwa do przyjęcia danych procedur, ani do zmiany prawa. Nie mogą też kwestionować sposobu, w jaki państwo realizuje swoje polityki”.

