"Modernizm jest herezją!" - protest przeciwko lewicowym księżom

Podczas 10. Dorocznego Zgromadzenia Stowarzyszenia Katolickich Księży Stanów Zjednoczonych doszło do protestu wobec działalności tej postępowej kościelnej organizacji. „Na pierwszy rzut oka ta grupa starzejących się mężczyzn zgromadzona w Minneapolis może wydawać się posłuszną grupą, ale prawda jest taka, że są to radykalni ludzie o radykalnych lewicowych programach, którzy otwarcie popierają herezję” – relacjonował na miejscu reporter LifeSiteNews.

Heretycka organizacja

- Problem polega na tym, że AUSCP jest organizacją heretycką, forsującą wyświęcanie kobiet, promującą błogosławieństwa związków osób tej samej płci, a nawet podpisali list poparcia dla ustawodawstwa, które wymagałoby od katolickich agencji adopcyjnych przekazywanie dzieci homoseksualnym i transpłciowym rodzicom – tłumaczył obecny na proteście prezes Instytutu Lepanto, Michael Hichborn.

Wedle informacji Hichborna organizacja popierana jest przez skrajnie postępowych i modernistycznych biskupów takich jak kard. Blase Cupich, kard. Wilton Gregory czy abp John Wester. Sama organizacja określa się jako „antyklerykalna” (deklarując tym samym sprzeciw wobec zdegenerowanych struktur kościelnych) i otwarcie popiera radykalny rasistowski ruch Black Lives Matter, odpowiedzialny za zamieszki i rabunki na amerykańskich ulicach. Poza czysto religijnymi celami działalności Stowarzyszenie walczy przeciwko karze śmierci oraz włącza się w działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Różaniec za „fałszywych księży”

Protestujący przybyli z różnych stron, w tym ze słynnej ostatnio parafii La Crosse. Grupa odmówiła Różaniec pod hotelem, w którym odbywała się konferencja, w intencji wynagrodzenia za zgorszenie siane przez lewicowych księży. Jak powiedział ks. Richard Voigt, przybył tam po to, by „zadośćuczynić za wszystkie grzechy popełniane przez fałszywych księży”. Kapłan przywołał też objawienia fatimskie i zawarte w nich wezwanie wiernych katolików do pokuty za grzechy.

Uczestnicy protestu przybyli m. in. z transparentem głoszącym hasło: „Modernizm jest herezją”. Jak przekonywał Michael Hichborn, Stowarzyszenie działa jak typowa organizacja modernistyczna, głosząc postępowe poglądy, a jednocześnie balansując na granicy wciąż utrzymywanej deklaracji o swojej lojalności względem Kościoła.

Wierni z Minneapolis zwracali uwagę na potrzebę zabrania głosu przez świeckich oraz na oczekiwanie, że Kościół będzie tego głosu słuchał. „Musimy być silni w naszej wierze. Musimy bronić naszej wiary, ponieważ jest atakowana ze wszystkich stron” – powiedział Michael Manders.

Czytaj też:

USA: Biskupi będą procedowali dokument o Eucharystii. "Wszystkie oczy zwrócone na nas"Czytaj też:

Były karmelita i czynny homoseksualista na Kongresie Katoliczek i Katolików