Papież Franciszek wzywa Niemcy do „ukształtowania drogi synodalności”

W czwartek papież Franciszek przyjął na audiencji przewodniczącego niemieckiego episkopatu, związanego z kontrowersyjną Drogą synodalną, bp. Georga Bätzinga. Hierarcha zdał relację ze spotkania na stronie Konferencji Episkopatu Niemiec. „Szczegółowo poinformowałem papieża o statusie Drogi synodalnej i wyjaśniłem, że pogłoski, że Kościół w Niemczech chce iść własną drogą nie są prawdziwe” – powiedział.

Z opisu bp. Bätzinga wynika, że rozmowa poświęcona była sytuacji Kościoła w Niemczech, w tym przypadków przestępstw seksualnych, niemieckiej Drodze synodalnej oraz analogicznemu, synodalnemu kursowi, jaki papież zamierza nadać Kościołowi podczas Synodu Biskupów poświęconego synodalności w roku 2023.

Papież zachęca do kontynuowania Drogi synodalnej

- Papież Franciszek zachęcał nas do kontynuowania drogi synodalnej, do otwartego i szczerego omawiania aktualnych kwestii oraz do formułowania zaleceń dotyczących zmiany sposobu działania Kościoła. Jednocześnie wezwał Kościół w Niemczech, aby pomógł ukształtować drogę synodalności, którą głosił wobec Synodu Biskupów w 2023 roku – wyjawił niemiecki biskup.

Na koniec relacji przewodniczący niemieckiego episkopatu wyraził radość z faktu, że papież wzmocnił go w jego misji oraz uznanie dla „wyważonej wiedzy, z jaką postrzega sytuację Kościoła w Niemczech i ujmuje problemy w słowa”. „Papież Franciszek będzie towarzyszył Kościołowi w naszym kraju w wychodzeniu z kryzysu” – zapewnił bp Bätzing.

Droga synodalna to inicjatywa, w ramach której dochodzi otwartego popierania ideologii LGBT, do głoszenia kolegializmu (przekonania o konieczności osłabienia autorytetu Stolicy Apostolskiej na rzecz przyjęcia demokratycznego modelu rządów w Kościele) oraz do udzielania Komunii Świętej protestantom w myśl zasady, że przystąpienie do Najświętszego Sakramentu zależy w sposób decydujący od indywidualnej „decyzji sumienia”.

