Watykan: Specjalna komisja bada sprawę kard. Dziwisza

Na czele komisji ma stać kard. Angelo Bagnasco – informuje Onet. Jej członkowie mieli już przesłuchać kilka osób. Jak donosi portal polski Kościół nie został poinformowany o rozpoczęciu prac przez komisję.

"Watykan prowadzi własne śledztwo. Niedawno ws. pewnego polskiego biskupa składałem zeznania przed komisję z Watykanu, złożoną z obcokrajowców, którzy specjalnie przyjechali do Polski, aby zbadać sprawę. To oznacza, że papież Franciszek traci chyba zaufanie dla władz polskiego episkopatu. A blokowanie przekazania akt kościelnych dla komisji państwowej tylko go w tym utwierdza" - napisał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski na Facebooku.

Don Stanislao

W zeszłym oku TVN 24 wyemitowało dokument zatytułowany "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza". W materiale pojawiły się poważne zarzuty pod adresem kardynała Stanisława Dziwisza. Mają one związek z tuszowaniem pedofilii. Jak twierdzą rozmówcy dziennikarzy, hierarcha miał wiedzieć o zarzutach wobec założyciela Legionu Chrystusa Marciala Maciela Degollado oraz zarzutach wobec amerykańskiego kardynała Theodore'a McCarricka. Podobne oskarżenia wobec kardynała Dziwisza dotyczą spraw Jana Wodniaka i ks. Michała M., pedofila z Tylawy.

– Mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione przez odpowiednią komisję Stolicy Apostolskiej. Równocześnie chciałbym zauważyć, że Kościół w Polsce jest wdzięczny ks. kardynałowi za jego wieloletnią służbę przy boku św. Jana Pawła II – stwierdził Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki.

