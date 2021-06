"Claret": Powstał film o świętym założycielu zgromadzenia klaretynów

Jeszcze w tym roku na ekranach kin w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej pojawi się film Claret poświęcony życiu św. Antoniego Marii Clareta – spowiednika królowej Hiszpanii, arcybiskupa Kuby, gorliwego misjonarza i założyciela zgromadzenia Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy.

Premiera miała odbyć się w zeszłym roku, w 150. rocznicę śmierci głównego bohatera, została jednak przełożona ze względu na sytuację epidemiczną. Film w reżyserii Pablo Moreno miał właśnie swoją kameralną prapremierę w Watykanie, a producenci i twórcy mają nadzieję na promocję w kinach również w Stanach Zjednoczonych. Autorem scenariusza jest powieściopisarz José Martínez Ruiz.

Szanował wszystkich – od kubańskich niewolników po hiszpańską królową

- Naprawdę lubię postacie, które szanują innych, które są katalizatorami, niezależnie od statusu drugiej osoby. [Claret] zajmuje się niewolnikami na Kubie i królową w Hiszpanii, ale dla niego wszyscy mają równą godność ludzką i tak ich traktuje, niezależnie od ich statusu społecznego. Każdy ma swoje nieszczęścia, od niewolników po królową – powiedział reżyser.

Film ukazuje m. in. moment w życiu św. Antoniego Clareta, gdy gorąco pragnąc pełnić posługę misjonarską i przyprowadzać do Chrystusa dusze, które nie widziały jeszcze światła prawdziwej wiary, był on niejako „uwięziony” wśród intryg dworskich jako spowiednik królowej Izabeli II.

Zagranie tak złożonej postaci to wyzwanie

O postaci Clareta opowiada także odtwórca głównej roli, Antonio Reyes. „Nie znałem Clareta. Oczywiście słyszałem o jezuitach czy franciszkanach, ale nic nie wiedziałem o klaretynach. Pablo przedstawił mi go i byłam zszokowany. To było niesamowite wyzwanie, nie tylko dlatego, że jest to główna rola, ale dlatego, że opowiadamy o życiu bardzo złożonego człowieka, o bardzo wysokim poziomie kulturowym, historycznym i duchowym. I myślę, że opowiedzenie historii tego człowieka w naszych czasach jest bardzo ważne” – mówił.

Zamysłem twórców obrazu Claret było ukazanie „codziennego bohaterstwa” tej niezwykłej postaci. Jak sami stwierdzili, film będzie otwarcie promował katolickie wartości, mają jednak nadzieję, że względu na kompleksowość postaci, że poruszy ona wszystkich widzów.

