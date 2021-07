Parafia Bidena: Nikomu nie odmówimy Komunii Świętej

W ślad za przegłosowaniem przez amerykański episkopat (USCCB) procedowania dokumentu o „koherencji eucharystycznej”, mającego uregulować kwestię nieudzielania Komunii Świętej politykom popierającym aborcję, głos w sprawie zabrała waszyngtońska parafia, do której należy prezydent Joe Biden.

Rada parafialna prowadzonego przez jezuitów kościoła Trójcy Świętej wydała oświadczenie, w którym solidaryzuje się z arcybiskupem Waszyngtonu, kard. Wiltonem Gregorym. Podczas obrad USCCB mianowany przez papieża Franciszka hierarcha był jednym z tych, którzy najgłośniej wystąpili przeciwko stosowaniu prawa kanonicznego i nauczania Kościoła wobec praktyki udzielania Komunii Świętej. Znany jest też z czynnego popierania środowiska tzw. „katolików LGBT”.

„Jesteśmy z naszym arcybiskupem, kardynałem Wiltonem Gregorym, w sprawach związanych z udzielaniem Eucharystii amerykańskim politykom” – czytamy w parafialnym oświadczeniu.

Trzymanie się nauki Kościoła powoduje „spustoszenie w całym kraju”

Członkowie rady piszą: „Kardynał Gregory służy jako jeden z najwybitniejszych przywódców kościelnych wobec obecnych kontrowersji, dlatego szokujące i rozczarowujące było to, że jego prośba o odłożenie projektu części tego dokumentu o Eucharystii uzyskała mniejszość głosów wśród biskupów. Jak stwierdził kardynał Gregory w dyskusjach poprzedzających głosowanie: «Siła naszego głosu w posuwaniu naprzód misji Chrystusa została poważnie osłabiona». Niestety, niedawne głosowanie spowodowało znaczne spustoszenie wśród naszych parafian, a także wśród katolików w całym kraju”.

Rada parafialna, przy milczącej zgodzie jezuickiego proboszcza, wprost oświadczyła, że „nie odmówi Eucharystii osobom zgłaszającym się do jej przyjęcia”. Parafia Trójcy Świętej jest jedną z najbardziej postępowych w Stanach Zjednoczonych. Publicznie popiera neomarksistowski i przestępczy ruch Black Lives Matter oraz otwarcie sprzeciwia się odwiecznej postawie Kościoła wobec aktów homoseksualnych.

W odpowiedzi na marcowy dokument Kongregacji Nauki Wiary stwierdzający, że błogosławieństwa par homoseksualnych są wykluczone, parafia wydała deklarację, wedle której „Trójca Święta [! – red.] jednoznacznie potwierdza, że osoby LGBTQIA+ zajmują i zawsze będą zajmowały cenne miejsce w naszej społeczności parafialnej. Wobec naszych przyjaciół LGBTQIA+ chcemy podkreślić, że Trójca Święta jest wzbogacona Waszą obecnością, posługą i przywództwem”.

Biden „pożywa i pije śmierć duchową”

- Prezydent Biden wyznaje rodzaj katolicyzmu, który jest obcy wiernym katolikom. Nie pozostawił wątpliwości co do tego, że popiera aborcję i sodomię – jako wiceprezydent udzielił „ślubu” parze tej samej płci – i obiecał zdusić wolność religijną i prawa sumienia poprzez Ustawę o równości – komentuje Doug Mainwaring na łamach LifeSiteNews.

Przyjmowanie Komunii Świętej przez Joe Bidena, który jako prezydent wyjątkowo radykalnie wprowadza prawodawstwo promujące aborcję i nieuporządkowanie seksualne, skomentował w marcu Austin Ruse, prezes Centrum Rodziny i Praw Człowieka, przy okazji pierwszej Mszy po inauguracji. „Joe Biden pożywał i pił własną śmierć duchową [por. 1 Kor, 11, 26-29 – red]. To, że przyjął Najświętszą Eucharystię z rąk kardynała Kościoła, jest kolejnym w paśmie skandali. Jeden radiowy facecjonista nazwał to Mszą dla Planned Parenthood. I tak to było” – powiedział.

