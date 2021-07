Papież Franciszek trafił do szpitala. Przejdzie planową operację

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni przekazał mediom, że więcej szczegółów odnoszących się do zdrowia papieża zostanie przekazanych po operacji w Szpitalu Uniwersyteckim Gemelli. W swoim oświadczeniu Watykan przekazał, że papież potrzebuje leczenia „objawowego zwężenia uchyłkowego” okrężnicy, części jelita grubego. Choroba uchyłkowa to stan, w którym występują wybrzuszenia w ścianie jelita grubego. Może to prowadzić do zwężenia okrężnicy. Objawy obejmują wzdęcia, nawracający ból brzucha i zmiany w wypróżnianiu.

Wcześniej tego samego dnia, 84-letni papież Franciszek przemawiał na Placu św. Piotra do wiernych.

Hospitalizacja Ojca Świętego to pierwszy taki przypadek od 2013, kiedy kardynał Borgolio został wybrany na Stolicę Piotrową.

Pielgrzymka

W niedzielę papież Franciszek potwierdził swoją wrześniową wizytę na Słowacji i Węgrzech.

Chociaż o tej pielgrzymce mówiło się od dłuższego czasu, oficjalne potwierdzenie przekazała Stolica Apostolska 4 lipca po spotkaniu na Anioł Pański.

– Z radością ogłaszam, że w dniach 12-15 września bieżąco roku, jeśli da Bóg, udam się z wizytą duszpasterską na Słowację. Wcześniej, w Budapeszcie, będę współkoncelebrował Mszę na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowują tę podróż i modlę się za nich – przekazał Ojciec Święty.

Dokładny program pielgrzymki będzie ogłaszany w najbliższym czasie, ale już teraz wiadomo, że podczas swojej wizyty u naszych południowych sąsiadów, papież Franciszek odwiedzi Bratysławę, Preszów, Koszyce i Szasztin.

Czytaj też:

Milczenie Franciszka. Katalizator lewicowego ekstremizmu?Czytaj też:

Watykan: Szczepionki to "jedno z największych osiągnięć medycyny"