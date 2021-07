Nowe informacje o stanie zdrowia papieża Franciszka

Z informacji przekazanej przez dyrektora prasowego Stolicy Apostolskiej wynika, że dzień Ojca Świętego był spokojny, z oczekiwanym przebiegiem klinicznym. "Kontynuowane jest przepisane wcześniej leczenie" – przekazał Matte Bruni.

Franciszek wznawia pracę

Komunikat papieskiego rzecznika informuje ponadto, że Franciszek systematycznie wznawia pracę i spaceruje po korytarzu swojego apartamentu na 10. piętrze Kliniki Gemelli. Jak czytamy, po południu odprawił Mszę świętą w prywatnej kaplicy, a wieczorem zjadł kolację z osobami, które się nim w tych dniach opiekują.

Mateo Bruni zapewnił, że w czasie pobuty w szpitalu Ojciec święty pamięta w modlitwie o wszystkich cierpiących oraz o służbie zdrowia – "docenia zaangażowanie personelu medycznego i wspiera wszystkich lekarzy i pielęgniarki, którzy z troską i współczuciem angażują się w osobistą relację z chorymi, zwłaszcza z najbardziej cierpiącymi i bezbronnymi".

Papież Franciszek przeszedł operację

Hospitalizacja Ojca świętego to pierwszy taki przypadek od 2013, kiedy kardynał Borgolio został wybrany na Stolicę Piotrową. Z informacji przekazanej przez rzecznika Watykanu, papież potrzebował leczenia „objawowego zwężenia uchyłkowego” okrężnicy, części jelita grubego. Choroba uchyłkowa to stan, w którym występują wybrzuszenia w ścianie jelita grubego. Może to prowadzić do zwężenia okrężnicy. Objawy obejmują wzdęcia, nawracający ból brzucha i zmiany w wypróżnianiu.

Do Szpitala Uniwersyteckiego Gemelli Franciszek został przyjęty w niedzielę w godzinach popołudniowych. Odbyło się to w dużej dyskrecji. Ojcu świętemu towarzyszyli tylko kierowca i bliski współpracownik. W klince zajął pokój na dziesiątym piętrze, w którym kilkukrotnie hospitalizowany był papież Jan Paweł II.

Późnym wieczorem biuro prasowe Watykanu poinformowało, że papież jest już po zabiegu. Wiadomo, że był on przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym przez profesora Sergio Alfieriego, któremu asystowali profesor Luigi Sofo, doktor Antonio Tortorelli i doktor Roberta Menghi. Na sali operacyjnej obecny był osobisty lekarz Ojca świętego.

