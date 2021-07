Watykan potwierdza nieoficjalne doniesienia nt. papieża

Komunikat Dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej potwierdza tym samym wcześniejsze doniesienia włoskiej agencji o wydłużeniu pobytu papieża w szpitalu.

Papież o sportowej umiejętności przyjmowania każdego wyniku

Z informacji przekazanej przez papieskiego rzecznika, wynika Franciszek przeżył spokojny dzień, ale zarazem przyznaje, że cieszy się ze zwycięstwa Włoch i Argentyny w kontynentalnych mistrzostwach w piłce nożnej.

– Dzieląc z bliskimi radość ze zwycięstwa reprezentacji Argentyny i Włoch, Ojciec Święty mówił o znaczeniu sportu i jego wartościach, a także o sportowej umiejętności przyjmowania każdego wyniku, nawet porażki: „tylko w ten sposób, w obliczu życiowych trudności, można zawsze podejmować grę, walcząc bez poddawania się, z nadzieją i ufnością – relacjonował Matteo Bruni.

Rzecznik poinformował ponadto o zakoniu chirurgicznego etapu papieskiej rekonwalescencji.

Odnosząc się jeszcze do niedzieli Bruni przekazal, że przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański, Ojciec święty spotkał się z młodymi pacjentami z oddziału onkologicznego i ich rodzinami, po czym udał się z nimi na taras na dziesiątym piętrze na modlitwę maryjną. Z kolei w godzinach popołudniowych odprawił Mszę świętą w prywatnej kaplicy dla personelu, który codziennie mu towarzyszy.

Papież Franciszek w szpitalu

Hospitalizacja Ojca świętego to pierwszy taki przypadek od 2013, kiedy kardynał Borgolio został wybrany na Stolicę Piotrową. Papież potrzebował leczenia „objawowego zwężenia uchyłkowego” okrężnicy, części jelita grubego. Choroba uchyłkowa to stan, w którym występują wybrzuszenia w ścianie jelita grubego. Może to prowadzić do zwężenia okrężnicy. Objawy obejmują wzdęcia, nawracający ból brzucha i zmiany w wypróżnianiu.

Do Szpitala Uniwersyteckiego Gemelli Franciszek został przyjęty w ubiegłą niedzielę w godzinach popołudniowych.

