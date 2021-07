Ks. prof. Bortkiewicz: Politycy UE często odwołują się do haseł z rewolucji francuskiej

– Rewolucja francuska oczywiście jest przełomem. Pytanie tylko, czy jest to przełom dobry, czy jest to przełom zły – zastanawiał się uczony na antenie Radia Maryja.

Jego zdaniem rewolucja francuska ewidentnie przyczyniła się do eskalacji zła. – Za symboliczny moment rewolucji uznaje się zburzenie Bastylii, która w momencie burzenia była praktycznie pustym więzieniem z kilkoma uwięzionymi. Wkrótce ulice Paryża zostały zalane ogniem – powiedział duchowny.

Ks. prof. Bortkiewicz podkreśla, że przywołane przez niego wydarzenia są ilustracją rewolucji francuskiej. – Od zburzenia praktycznie pustego więzienia do wytworzenia bezbrzeżnego terroru, który pochłonął tysiące ofiar.

Jego zdaniem takie konsekwencje są nieuniknione, skoro "hasła rewolucji były oderwane od fundamentu, zostały ustawione w opozycji do Boga". Uczony zaznacza, że hasła pozbawione prawdy zaczęły zagrażać człowiekowi.

– Równość, jak dziś wiemy, jest hasłem ewidentnej dyskryminacji ludzi normalnych, prawych, uczciwych. Do tych haseł często odwołują się politycy Unii Europejskiej – ocenił etyk.

Fałszywy mit rewolucji

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz zwrócił uwagę, że każda rewolucja niesie w sobie mit, że jest krokiem ku czemuś lepszemu. – To efekt bardzo naiwnej Heglowie wizji dziejów, która właśnie mówi, że nasze wczoraj jest gorsze od naszego dziś, ale nasze dziś jest gorsze od jutra, które wywalczymy i osiągniemy – powiedział.

Jego zdaniem takie wnioskowanie jest błędne, czego dowodzi historia.

– Mamy do czynienia z naiwną wizją dziejów, która próbuje nas przekonać, że rewolucja wywalczą coś lepszego w porównaniu z tym, co było. A po drugie, każda rewolucja redukuje człowieka do jakiegoś wąskiego, uprzedmiotowionego wymiaru, zabierając mu pełnią człowieczeństwa – podkreślił.

– Byłbym bardzo sceptyczny i przestrzegałbym przed wiarą w rewolucję jako formy rozgrywania dziejów – zakończył ks. prof. Paweł Bortkiewicz.