USA: Senator wzywa do modlitwy... aby Kościół zaakceptował aborcję

Demokratyczny senator stanu Nowy Meksyk, Joe Cervantes, podzielił się na Twitterze swoim niezadowoleniem z powodu zajścia, jakie miało miejsce w niedzielę. Jak dowiadujemy się z wpisu, podczas Mszy Świętej lokalny biskup Peter Baldacchino odmówił politykowi udzielenia Komunii.

- Wczoraj wieczorem katolicki biskup w Las Cruces odmówił mi komunii z powodu mojego urzędu politycznego. Po tym wybiegu mój nowy proboszcz zapowiedział, że zrobi to samo. Proszę, módlcie się za władze kościelne, gdy katolicyzm przechodzi przemianę pod rządami papieża Franciszka – napisał Cervantes.

Chodzi o aborcję i wspomagane samobójstwo

„Stanowisko Cervantesa w sprawie aborcji i wspomaganego samobójstwa było prawdopodobnie powodem, dla którego biskup odmówił mu udzielenia komunii, choć Baldacchino nie skomentował tej sprawy publicznie” – czytamy w portalu Life News. Historia głosowań oraz wypowiedzi samego zainteresowanego zdają się potwierdzać to przypuszczenie.

W tym roku senator głosował za utrzymaniem „prawa” do aborcji do dziewiątego miesiąca ciąży oraz za zniesieniem klauzuli sumienia, pozwalającej lekarzom odmówić dokonania aborcji, a także za zalegalizowaniem samobójstw przy asyście lekarza. Polityk publicznie deklaruje się jako zwolennik „wyboru” (określenie pro-choice powstałe w opozycji do pro-life) w sposób wyjątkowo radykalny, ponieważ nie uznaje żadnych ograniczeń w zabijaniu nienarodzonych dzieci i postuluje całkowite wyjęcie spod prawa tego procederu. „Nie powinno być żadnych przepisów zakazujących prywatnych decyzji dotyczących ciąży” – powiedział w jednym z wywiadów.

„Koherencja eucharystyczna”

W USA toczy się ożywiona dyskusja nad zasadami udzielenia Komunii Świętej, wywołana kontrowersjami wokół przypadku prezydenta Joe Bidena, publicznie przystępującego do Komunii, pomimo deklaratywnego i praktycznego popierania agendy aborcyjnej i LGBT. W odpowiedzi na niską świadomość rzeczywistości Eucharystii wśród katolików amerykański episkopat przygotowuje obecnie dokument o „koherencji eucharystycznej”, który przypomni nauczanie Kościoła w tej sprawie, określając przy tym normy postępowania wobec polityków, którzy je negują.

